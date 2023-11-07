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Пока ванки погибают: в сеть попало видео, как главная пропагандистка РФ развлекается

Гордон показал, как ведет себя Симоньян в обычной жизни

сегодня, 23:20
Автор:
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Лиля Воробьева
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Пока ванки погибают: в сеть попало видео, как главная пропагандистка РФ развлекается

Маргарита Симоньян (фото из открытых источников)

Известный телеведущий Дмитрий Гордон посмеялся над главной пропагандисткой и хамкой российского телевидения – Маргаритой Симоньян.


В социальных сетях Гордон обнародовал видеоролик, как Симоньян пляшет какой-то танец под музыку восточных мотивов. Можно понять, что все действо проходит в ресторане. Однако самая главная пропагандистка РФ выглядит, будто прибежала на банкет со спортивной дистанции.

Она одета в спортивные кроссовки, лосины и балахонистый тренч. На голове у нее была спортивная кепка.

"Пока российские Ваньки бездарно погибают в полях и лесах Украины, отправляющий их туда Симоньян весело танцует. Все по плану?" — поинтересовался Дмитрий Гордон.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путинская пропагандистка получила загадочную посылку. Российская телеведущая Маргарита Симоньян получила на работе загадочную бандероль. Кремлевская пропагандистка проверила ее на содержание взрывчатки и указала свою версию, что это возможно.

Главная редактор англоязычного новостного телевидения RT Маргарита Симоньян получила загадочную посылку из Гонконга, которая пришла на место ее работы. После проверки на содержание взрывчатки кремлевская пропагандистка выложила фото с содержанием бандероли в соцсети, где виден небольшой по размерам синий продолговатый предмет.

По словам Симоньян, это некий чехол с неизвестным для нее назначением. Сама же Симоньян также озвучила версию своих близких, предположивших, что это может быть гаджет для секс-игр, этакий небольшой вибратор.
Маргарита Симоньян является одним из ближайших соратников российского диктатора Владимира Путина и его главной пропагандисткой. Несколько дней назад Симоньян обратилась к Владимиру Путину с просьбой указать "красную линию", то есть момент, после которого Кремлю остается только ядерная атака.



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