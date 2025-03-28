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Покинул страну и выступил против Кремля: в РФ признали иностранным агентом спортивного комментатора

После 24 февраля 2022 года Шмурнов покинул РФ, а также осудил российскую агрессию против Украины

28 марта 2025, 19:38
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Лиля Воробьева

Российский спортивный журналист и комментатор Александр Шмурнов официально признан иностранным агентом в России.

Покинул страну и выступил против Кремля: в РФ признали иностранным агентом спортивного комментатора

Александр Шмурнов (фото из открытых источников)

Министерство юстиции РФ внесло Шмурнова в список иностранных агентов, заявив, что он распространял недостоверную информацию о решениях органов власти Российской Федерации, а также сведения, формировавшие негативный образ российских Вооруженных сил.

Кроме того, журналист открыто выступал против так называемой специальной военной операции на Украине, участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов, а также сотрудничал с международными организациями, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Также отмечается, что Шмурнов проживает за пределами России.

Шмурнов работал комментатором на НТВ-Плюс с 2003 по 2015 год, а с 2015 по 2022 год был частью команды телеканала Матч ТВ. Кроме того, он был главным редактором спортивного портала "Чемпионат", создал YouTube-канал "Шмурнов Тайм" и учебный центр "Спортивный журналист".

После начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 Шмурнов покинул страну и публично осудил агрессию Кремля.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у известного писателя признали "иноагентом" в РФ . Министерство юстиции РФ объявило иностранным агентом известного русского писателя Бориса Акунина.

Автора серии детективов об Эрасте Фандорине включили в российский реестр иностранных агентов 12 января. Писатель Борис Акунин (настоящее имя и фамилия — Григорий Чхартишвили) уехал из РФ в 2014 году после того, как был аннексирован Крым. С тех пор писатель регулярно делал критические заявления в адрес российских властей и ее политики. В 2022 году Акунин осудил вторжение РФ в Украину.



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