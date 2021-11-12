Поклонская получила дорогой презент от РФ – что подарили бывшему крымскому прокурору

Российский экс-депутат и украинский экс-прокурор стала собственницей элитной недвижимости в центре столицы РФ. Об этом сообщает интернет-агентство журналистских расследований Insider.

Наталья Поклонская - фото портала Репортер

От правительства Российской Федерации Поклонская получила в подарок квартиру площадью 119,2 м2. Примерная стоимость подарка – 53 млн рублей (около 745 тыс. долл. или 19,5 млн грн.). Владельцев у квартир двое – сама Поклонская и ее 16-летняя дочь Анастасия Мериуц.

Журналисты выяснили, что недвижимость находится в элитном районе Москвы – ЖК "Дача Сталина". Известно, что в доме проживают близкие Путину лица – чиновники Управления делами президента.

Согласно декларации Поклонской, она не могла приобрести квартиру за свой счет. В течение шести лет пребывания в парламенте женщина заработала 25,2 млн. рублей.

Единственная возможность для экс-депутатки получить госквартиру – это специальная очередь для чиновников, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Чтобы оказаться в очереди, Поклонская с дочерью должна была находиться в квартире площадью менее 30 м2.

Наталья Поклонская не вошла в Госдуму России после сентябрьских парламентских выборов. 13 октября ее назначили послом в островной африканской стране Кабо-Верде. Квартиру она получила несколько раньше – 3 октября. Пока журналисты Insider сообщают, что к обязанностям посла чиновница еще не приступила.

В Украине Наталья Поклонская работала прокурором в Крыму с 2002 года. После аннексии острова в 2014 г. поддержала Российскую Федерацию. Украинские правоохранительные органы возбудили на нее несколько дел, в частности, она обвиняется в госизмене. Пока отыскиваются способы задержать ее в Кабо-Верде, несмотря на дипломатический иммунитет.

Подробно историю о назначении Поклонской послом африканского острова в Атлантике можно прочитать по ссылке на сайте издания "Комментарии".

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