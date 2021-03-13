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Полиция задержала около 200 человек на митинге в Москве

Среди задержанных были известные российские оппозиционеры

13 марта 2021, 23:28
Автор:

Татьяна Веремеева

Российская полиция задержала около 200 человек, в том числе нескольких известных оппозиционеров, на встрече независимых и оппозиционных политиков в Москве в субботу. Об этом пишет Reuters.

Полиция задержала около 200 человек на митинге в Москве

Митинг в Москве. Фото: Андрей Любимов / РБК

Задержания происходили на фоне подавления антикремлевских настроений после ареста и тюремного заключения оппозиционного политика Алексея Навального, который вернулся в Россию в январе после выздоровления от отравления нервно-паралитическим веществом.

Московский форум, запланированный на субботу и воскресенье, собрал депутатов со всей страны, сообщил радиостанции "Эхо Москвы" организатор мероприятия и исполнительный директор британской группы "Открытая Россия" Андрей Пивоваров.

Сразу же после начала форума, сотрудники полиции ворвались в здание и начала задерживать участников.

В Московском управлении МВД России сообщили, что задержано около 200 человек и ведется расследование.

Полиция заявила, что задержанные не соблюдали соответствующие меры по борьбе с коронавирусом, хотя на кадрах было видно, что большинство из них были в масках. Правоохранители заявили, что некоторые из тех, кто присутствовал на форуме, имели связи с нежелательной организацией.

Напомним, Евросоюз продлил на полгода персональные санкции против России за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Также появилась информация, что ЕС вскоре введет против России и Китая новые санкции — из-за нарушения прав человека. Будет ли продолжаться санкционное давление? Насколько оно ощутимо для той же РФ?  С этими вопросами порталу "Комментарии" помогли разобраться эксперты.


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-russia-politics-opposition/russian-police-detain-around-200-people-including-leading-opposition-figures-at-moscow-meeting-idUSKBN2B50AP
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