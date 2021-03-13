Полиция задержала около 200 человек на митинге в Москве

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Татьяна Веремеева
Российская полиция задержала около 200 человек, в том числе
нескольких известных оппозиционеров, на встрече независимых и оппозиционных
политиков в Москве в субботу. Об этом пишет Reuters.
Митинг в Москве. Фото: Андрей Любимов / РБК
Задержания происходили на фоне подавления антикремлевских
настроений после ареста и тюремного заключения оппозиционного политика Алексея
Навального, который вернулся в Россию в январе после выздоровления от
отравления нервно-паралитическим веществом.
Московский форум, запланированный на субботу и воскресенье, собрал
депутатов со всей страны, сообщил радиостанции "Эхо Москвы" организатор
мероприятия и исполнительный директор британской группы "Открытая Россия" Андрей Пивоваров.
Сразу же после начала форума, сотрудники полиции ворвались в
здание и начала задерживать участников.
В Московском управлении МВД России сообщили, что задержано около
200 человек и ведется расследование.
Полиция заявила, что задержанные не соблюдали соответствующие меры
по борьбе с коронавирусом, хотя на кадрах было видно, что большинство из них
были в масках. Правоохранители заявили, что некоторые из тех, кто присутствовал
на форуме, имели связи с нежелательной организацией.
Напомним, Евросоюз продлил на полгода персональные санкции против России за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Также появилась информация, что ЕС вскоре введет против России и Китая новые санкции — из-за нарушения прав человека. Будет ли продолжаться санкционное давление? Насколько оно ощутимо для той же РФ? С этими вопросами порталу "Комментарии" помогли разобраться эксперты.
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