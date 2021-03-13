Полиция задержала около 200 человек на митинге в Москве

Российская полиция задержала около 200 человек, в том числе нескольких известных оппозиционеров, на встрече независимых и оппозиционных политиков в Москве в субботу. Об этом пишет Reuters.



Митинг в Москве. Фото: Андрей Любимов / РБК

Задержания происходили на фоне подавления антикремлевских настроений после ареста и тюремного заключения оппозиционного политика Алексея Навального, который вернулся в Россию в январе после выздоровления от отравления нервно-паралитическим веществом.

Московский форум, запланированный на субботу и воскресенье, собрал депутатов со всей страны, сообщил радиостанции "Эхо Москвы" организатор мероприятия и исполнительный директор британской группы "Открытая Россия" Андрей Пивоваров.

Сразу же после начала форума, сотрудники полиции ворвались в здание и начала задерживать участников.

В Московском управлении МВД России сообщили, что задержано около 200 человек и ведется расследование.

Полиция заявила, что задержанные не соблюдали соответствующие меры по борьбе с коронавирусом, хотя на кадрах было видно, что большинство из них были в масках. Правоохранители заявили, что некоторые из тех, кто присутствовал на форуме, имели связи с нежелательной организацией.

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