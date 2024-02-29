Политолог о послании Путина: Главное его предвыборное обещание - «СВО» без конца и без края

По мнению политолога Владимира Фесенко, это послание Путина народу было самым бессмысленным, поэтому даже в российских пабликах комментируют не столько содержание этого выступления, сколько форму – самое длинное послание (более двух часов), аплодисменты 80 раз, отсутствие Рамзана Кадырова.

Владимир Путин

"Так и вспоминаются советские мэмы: "речи длинные пустые", "долгие продолжительные аплодисменты". Только вместо шамкающего Брежнева – кашляющий Путин", — написал в Фейсбуке Фесенко.

Как подчеркнул политолог, две главные темы этого послания – война или так называемая "СВО" и предвыборные обещания аж на 2030 г.

"Если снять всю словесную мишуру с послания Путина, то главное его предвыборное обещание – это война. СВО "без конца и без края". Но параллельно озвучивались предвыборные обещания разным социальным группам, а также целая россыпь "национальных проектов" , — говорит Фесенко.

В то же время, по его словам, если посмотреть на "кислые лица главы российского Центробанка и министра финансов в РФ, денег на все это у них нет.

Также Фесенко обратил внимание на новый национальный проект РФ "Продолжительная и активная жизнь", анонсированный Путиным.

"Принимая во внимание совмещение войны и предвыборных обещаний, этот нацпроект правильнее было бы назвать "Непродолжительная, но очень активная жизнь в СВО", - отметил Фесенко.

Политолог также отметил, что Путин в очередной раз разразился угрозами Западу, но в этом нет ничего нового.

"Зато с каким удовольствием путин озвучивал названия российских ракет. Престарелый мальчик Вова играет в ракеты, как в солдатиков. Вот только от его "военных игр" гибнут люди, и войны идут настоящие, а не игрушечные", — подытожил Фесенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин похвастался успехами российской армии в Украине и заявил, что война будет продолжаться до тех пор, пока не будут выполнены ее цели.



