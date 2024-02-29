Политолог о послании Путина: Главное его предвыборное обещание - «СВО» без конца и без края

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Ткачик Олеся
По мнению политолога Владимира Фесенко, это послание Путина народу было самым бессмысленным, поэтому даже в российских пабликах комментируют не столько содержание этого выступления, сколько форму – самое длинное послание (более двух часов), аплодисменты 80 раз, отсутствие Рамзана Кадырова.
Владимир Путин
Как подчеркнул политолог, две главные темы этого послания – война или так называемая "СВО" и предвыборные обещания аж на 2030 г.
В то же время, по его словам, если посмотреть на "кислые лица главы российского Центробанка и министра финансов в РФ, денег на все это у них нет.
Также Фесенко обратил внимание на новый национальный проект РФ "Продолжительная и активная жизнь", анонсированный Путиным.
Политолог также отметил, что Путин в очередной раз разразился угрозами Западу, но в этом нет ничего нового.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин похвастался успехами российской армии в Украине и заявил, что война будет продолжаться до тех пор, пока не будут выполнены ее цели.
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