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Политолог о послании Путина: Главное его предвыборное обещание - «СВО» без конца и без края

Послание российского диктатора Владимира Путина было самым длинным и бессвязным в истории его выступлений, считает политолог Владимир Фесенко. В то же время, по его словам, он все же дал своим избирателям обещание – война будет идти вечно

сегодня, 16:25
Автор:
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Ткачик Олеся
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По мнению политолога Владимира Фесенко, это послание Путина народу было самым бессмысленным, поэтому даже в российских пабликах комментируют не столько содержание этого выступления, сколько форму – самое длинное послание (более двух часов), аплодисменты 80 раз, отсутствие Рамзана Кадырова.

Политолог о послании Путина: Главное его предвыборное обещание - «СВО» без конца и без края

Владимир Путин

"Так и вспоминаются советские мэмы: "речи длинные пустые", "долгие продолжительные аплодисменты". Только вместо шамкающего Брежнева – кашляющий Путин",
— написал в Фейсбуке Фесенко.

Как подчеркнул политолог, две главные темы этого послания – война или так называемая "СВО" и предвыборные обещания аж на 2030 г.

"Если снять всю словесную мишуру с послания Путина, то главное его предвыборное обещание – это война. СВО "без конца и без края". Но параллельно озвучивались предвыборные обещания разным социальным группам, а также целая россыпь "национальных проектов"
, — говорит Фесенко.

В то же время, по его словам, если посмотреть на "кислые лица главы российского Центробанка и министра финансов в РФ, денег на все это у них нет.

Также Фесенко обратил внимание на новый национальный проект РФ "Продолжительная и активная жизнь", анонсированный Путиным.

"Принимая во внимание совмещение войны и предвыборных обещаний, этот нацпроект правильнее было бы назвать "Непродолжительная, но очень активная жизнь в СВО",
- отметил Фесенко.

Политолог также отметил, что Путин в очередной раз разразился угрозами Западу, но в этом нет ничего нового.

"Зато с каким удовольствием путин озвучивал названия российских ракет. Престарелый мальчик Вова играет в ракеты, как в солдатиков. Вот только от его "военных игр" гибнут люди, и войны идут настоящие, а не игрушечные",
— подытожил Фесенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин похвастался успехами российской армии в Украине и заявил, что война будет продолжаться до тех пор, пока не будут выполнены ее цели.




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Источник: https://www.facebook.com/vladimir.fesenko1/posts/pfbid0H7iX4x35TneHGC6izymgP9r5vd7LnjAxH7YAJzpH1TixdHDMo99WGVbsTfsMeKBEl
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