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Помимо мобилизации в России появилась еще одна проблема, – британская разведка

В России огромные проблемы с тем, чтобы размещать, обучать и оснащать призванный и мобилизованный личный состав

сегодня, 10:40
Автор:

Кравцев Сергей
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В России есть не только проблема где размещать мобилизованных россиян, но и проблема, как обучать и оснащать призывников. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете британской разведки. 

Помимо мобилизации в России появилась еще одна проблема, – британская разведка

Мобилизация в России. Фото: из открытых источников

В Минобороны Британии отмечают, что с 30 сентября Путин подписал приказ о проведении очередного осеннего призыва. Кремлём поставлена задача подготовить 120 тысяч призывников. Если брать за основу российское законодательство, то призывники не могут быть направлены за пределы России, но это не касается тех лиц, которых мобилизуют в рамках приказа о частичной мобилизации. В этом году в России призывной цикл начнётся на месяц позже, чем обычно 1 ноября.

Британские эксперты отмечают, что это связано, в первую очередь с тем, что в России не знают, как подготовить и оснастить такое большое количество новых призывников.

"Проблемы с размещением, подготовкой, оснащением и развертыванием мобилизованного и призванного личного состава являются значительными. Недостатки в российской административной и логистической системах будут продолжать подрывать эти усилия", — говорится в обзоре.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия планирует устроить демонстрационный подрыв ядерного оружия на границах Украины. Об этом пишет британская газета "The Times", со ссылкой на военные источники.

Также издание "Комментарии" сообщало — в своем обращении к украинскому народу президент Владимир Зеленский рассказал о визите главы своего Офиса – Андрея Ермака – на завод турецкой компании "Baykar", которая производит Байрактары. В Турции же состоялся спуск на воду корвета класса Ada "Гетьман Иван Мазепа" ВМС Украины, состоялись встречи Ермака с советниками президентов Турции и США. Какие выводы можно сделать из происходящего? Следует ли полагать, что Турция охладеет к России после того, как та пошла на открытую аннексию украинских территорий и новый виток конфликта? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.




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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1577168391005167620
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