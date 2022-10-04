Помимо мобилизации в России появилась еще одна проблема, – британская разведка

В России есть не только проблема где размещать мобилизованных россиян, но и проблема, как обучать и оснащать призывников. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете британской разведки.

Мобилизация в России. Фото: из открытых источников

В Минобороны Британии отмечают, что с 30 сентября Путин подписал приказ о проведении очередного осеннего призыва. Кремлём поставлена задача подготовить 120 тысяч призывников. Если брать за основу российское законодательство, то призывники не могут быть направлены за пределы России, но это не касается тех лиц, которых мобилизуют в рамках приказа о частичной мобилизации. В этом году в России призывной цикл начнётся на месяц позже, чем обычно 1 ноября.

Британские эксперты отмечают, что это связано, в первую очередь с тем, что в России не знают, как подготовить и оснастить такое большое количество новых призывников.

"Проблемы с размещением, подготовкой, оснащением и развертыванием мобилизованного и призванного личного состава являются значительными. Недостатки в российской административной и логистической системах будут продолжать подрывать эти усилия", — говорится в обзоре.

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