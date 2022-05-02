Поможет ли Путину в войне с Украиной всеобщая мобилизация россиян

Девятое мая, сакральная для российского диктатора дата, наступит за восемь суток, а российские оккупанты, применяя все оружие, которое у них есть, даже запрещенное международным правом, продолжают бомбить населенные пункты Украины. В Донецкой и Луганской областях им не удается прорвать оборону ВСУ.

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Иностранные СМИ пишут, что Путин может объявить всеобщую мобилизацию в стране, а прокремлевские пропагандисты готовят "мозги" потребителей к более радикальным действиям армии россии. В то время как в приграничных с Украиной областях время от времени случаются инциденты на военных и инфраструктурных объектах.



Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков высказал свою точку зрения в прямом эфире Украина 24. По его словам, любовь Путина к сакральным датам может таить в себе новое испытание для украинцев.

В то же время Виктория Нуланд и Борис Джонсон высказались о том, что нанесут ответный удар РФ, если та решится применить ядерное оружие. Аваков считает, что западные спецслужбы знают физическое расположение Путина и обладают тотальным оружием даже для бункеров.



Есть версии, что Путин может объявить всеобщую мобилизацию в россии, но это может вызвать кризис внутри страны и в обществе. россияне не готовы воевать, хотя их и много. К примеру, "армию" "ЛДНР" оккупанты снарядили касками времен Второй Мировой и старыми списанными бронежилетами, говорит экс-министр. А по данным из его источников, количество убитых "лднреровцев" никто в штабах не считает. Убитых можно лишь отследить по количеству заявлений от родственников – примерно 7,5 тысячи человек.

Также он подчеркнул, что если и россия пойдет на такой шаг, то Украина не останется наедине, а мобилизует мир вокруг себя.



Мобилизацию легко объявить, но трудно реализовать – нужно обеспечение, амуниция, техника для пехоты. По словам эксперта, соучредителя Аналитического консалтингового агентства "Украинская Фабрика Мнения", Юрия Гаврилечко, никакая экономика не сможет выдержать мобилизацию более 1-2% населения.

Как сообщал портал "Комментарии", эксперты рассказали, будут ли объявлять мобилизацию в Кремле.



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