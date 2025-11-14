logo

BTC/USD

96838

ETH/USD

3156.74

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

48.88

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Попали точно в цель: почему "Транснефть" приостановила подачу нефти в порт Новороссийска
commentss НОВОСТИ Все новости

Попали точно в цель: почему "Транснефть" приостановила подачу нефти в порт Новороссийска

Reuters подтверждает, что после атаки беспилотников в порту Новороссийска возникли серьёзные проблемы

14 ноября 2025, 12:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Новороссийске остановили экспорт нефти после ночной атаки дронов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Reuters".

Попали точно в цель: почему "Транснефть" приостановила подачу нефти в порт Новороссийска

Порт Новороссийска. Фото: из открытых источников

Два источника издания в энергетической отрасли сообщили, что "Транснефть" приостановила подачу нефти в порт. В компании ситуацию не комментируют.

Местные власти ранее заявили, что беспилотники повредили пришвартованное судно, жилые дома и нефтебазу.

Порт Новороссийск является одним из ключевых маршрутов российского нефтяного экспорта, поэтому инцидент может повлиять на логистику поставок.

Стоит напомнить, в ночь на 14 ноября БПЛА нанесли удар по портовой и нефтяной инфраструктуре российского города Новороссийск, вызвав пожар на одном из крупнейших нефтеналивных терминалов в Черном море.

Около полуночи местные жители Новороссийска начали сообщать о многочисленных взрывах и работе ПВО. Впоследствии появились фото- и видеоматериалы, на которых зафиксирован масштабный пожар в районе порта. 

Основной целью атаки стал перегрузочный комплекс "Шесхарис", который является ключевым объектом энергетической инфраструктуры российской государственной компании "Транснефть". Нефтяной терминал "Шесхарис" является конечной точкой магистральных нефтепроводов, по которым транспортируется значительная часть российской экспортной нефти, в частности сорта Urals. 

Вместе с соседним терминалом Каспийского трубопроводного консорциума, через который преимущественно идет казахстанская нефть, порт Новороссийска обеспечивает отгрузку более 2 миллионов баррелей нефти в сутки, что составляет около 5% от общемировых морских поставок.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости