Попали точно в цель: почему "Транснефть" приостановила подачу нефти в порт Новороссийска

В Новороссийске остановили экспорт нефти после ночной атаки дронов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Reuters".

Порт Новороссийска. Фото: из открытых источников

Два источника издания в энергетической отрасли сообщили, что "Транснефть" приостановила подачу нефти в порт. В компании ситуацию не комментируют.

Местные власти ранее заявили, что беспилотники повредили пришвартованное судно, жилые дома и нефтебазу.

Порт Новороссийск является одним из ключевых маршрутов российского нефтяного экспорта, поэтому инцидент может повлиять на логистику поставок.

Стоит напомнить, в ночь на 14 ноября БПЛА нанесли удар по портовой и нефтяной инфраструктуре российского города Новороссийск, вызвав пожар на одном из крупнейших нефтеналивных терминалов в Черном море.

Около полуночи местные жители Новороссийска начали сообщать о многочисленных взрывах и работе ПВО. Впоследствии появились фото- и видеоматериалы, на которых зафиксирован масштабный пожар в районе порта.

Основной целью атаки стал перегрузочный комплекс "Шесхарис", который является ключевым объектом энергетической инфраструктуры российской государственной компании "Транснефть". Нефтяной терминал "Шесхарис" является конечной точкой магистральных нефтепроводов, по которым транспортируется значительная часть российской экспортной нефти, в частности сорта Urals.

Вместе с соседним терминалом Каспийского трубопроводного консорциума, через который преимущественно идет казахстанская нефть, порт Новороссийска обеспечивает отгрузку более 2 миллионов баррелей нефти в сутки, что составляет около 5% от общемировых морских поставок.



