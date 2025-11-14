Влучили точно у ціль: чому "Транснефть" призупинила подачу нафти до порту Новоросійська

У Новоросійську зупинили експорт нафти після нічної атаки дронів. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "Reuters".

Порт Новоросійська. Фото: з відкритих джерел

Два джерела видання в енергетичній галузі повідомили, що "Транснефть" призупинила подачу нафти до порту. У компанії ситуацію не коментують.

Місцева влада раніше заявила, що безпілотники пошкодили пришвартоване судно, житлові будинки та нафтобазу.

Порт Новоросійськ є одним із ключових маршрутів російського нафтового експорту, тому інцидент може вплинути на логістику постачання.

Варто нагадати, в ніч на 14 листопада БПЛА завдали удару по портовій та нафтовій інфраструктурі російського міста Новоросійськ, викликавши пожежу на одному з найбільших нафтоналивних терміналів у Чорному морі.

Близько опівночі місцеві жителі Новоросійська почали повідомляти про численні вибухи та роботу ППО. Згодом з'явилися фото- та відеоматеріали, на яких зафіксовано масштабну пожежу в районі порту.

Основною метою атаки став перевантажувальний комплекс "Шесхаріс", який є ключовим об'єктом енергетичної інфраструктури російської державної компанії "Транснефть". Нафтовий термінал "Шесхаріс" є кінцевою точкою магістральних нафтопроводів, якими транспортується значна частина російської експортної нафти, зокрема сорту Urals.

Разом із сусіднім терміналом Каспійського трубопровідного консорціуму, через який переважно йде казахстанська нафта, порт Новоросійська забезпечує відвантаження понад 2 мільйони барелів нафти на добу, що становить близько 5% загальносвітових морських поставок.



