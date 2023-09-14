Популярного российского тиктокера отправят на фронт убивать

В Российской Федерации мало кому известна руководитель Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина просит представителей российского Министерства обороны призвать известного Тиктокера Даню Милохина на срочную службу в армию.

Даня Милохин (фото из открытых источников)

Как информирует Медуза , в своем сообщении россиянка говорит, что до этого блогер, находясь за границей, "огорчил многих россиян русофобскими заявлениями", поскольку не поддерживает военное вторжение в Украину. Мизулина заявляет, что пребывание в войске будет способствовать патриотическому перевоспитанию Милохина и "молодой человек сможет с оружием в руках доказать на деле свою верность и преданность нашей Родине".

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Однако названный "молодой человек" оказался умным. Вечером 11 сентября блогер вылетел из "родины" в Дубай.

"В 23:18 он пересек границу в аэропорту Внуково. Это результат консолидации и единения гражданского общества, о котором говорит наш президент. Благодарю всех за поддержку, работаем", — сообщила эта путинистка. После этого российские пропагандистские СМИ сообщили, что Даня Милохин находится на военном учете в Краснодарском крае с 2018 года. Все эти годы оснований для отсрочки у блоггера не было.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что русского актера, выступившего против войны в Украине , заменили на виртуальную копию. Во втором сезоне российского сериала "Контакт" лицо актера Максима Виторгана заменили дипфейком — изображением, сгенерированным нейросетями, а его имя вырезали из титров. Внимание на это обратил телеграмм-канал "Русское кино в топе".

На опубликованном скриншоте видно, что лицо Витторгана изменилось, но в нем угадываются черты артиста. Виторган иронически назвал произошедшее великой "художественной и идеологической победой".

