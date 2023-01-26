Популярную актрису из российских сериалов отстранили от съемок из-за поддержки Украины

Популярная исполнительница в российском телесериале "Папины дочки" Дарья Мельникова не будет продолжать играть свою роль, когда будет демонстрироваться в новом сезоне популярный в России телепроект. Причина в том, что муж популярной актрисы поддерживает в войне Украину и откровенно говорит обо всем. Об этом актриса пишет на своей странице в социальных сетях.

Дарья Мельникова (фото из открытых источников)

Мельникова написала, что в новом сезоне телесериала она не будет играть. Однозначные причины отказа продюсеров не называет, но об этом все-таки знает.

"Согласие участвовать в проекте с моей стороны было фаном, забавной ностальгией и весельем, но у создателей проекта, видимо (очевидно, это кинобизнес) другие цели и риски, так бывает", — пишет 30-летняя российская исполнительница.

Еще актриса отметила, что дала согласие на участие в съемках нового сезона, чтобы порадовались зрители, еще для нее это связано с детскими воспоминаниями. Но продюсеры не учли эти ее возможности.

Завершая, Мельникова желает всем своим поклонникам сил, чтобы переждать темные времена.

При этом муж актрисы, а это тоже актер Артур Смольянинов недавно ответил на вопросы журналистов и открыто заявил, что если бы и участвовал в этой войне – то только на украинской стороне. За это слова его назвали "иноагентом" в РФ.

Еще актер сказал, что украинцы – это его братья. И высказал готовность защищать Украину.

Представители диктатуры здесь не медлили. Сейчас в отношении Смольянинова возбуждено уголовное дело. В РФ приняли решение вырезать из кинофильмов и сериалов эпизоды, сыгранные актером, как предателем своего государства.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что на Лию Ахеджакову напали в Москве .

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