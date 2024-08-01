Популярный актер, сбежавший от режима Кремля, высмеял россиян и назвал их "рабами"

Известный российский актер Дмитрий Назаров, звезда сериала "Кухня", осудивший нападение России на Украину и уехавший из РФ, представил новое стихотворение, вызвавшее возмущение среди россиян.

Дмитрий Назаров (фото из открытых источников)

В своем поэтическом произведении Назаров высказал свои мысли по поводу нынешнего состояния России, отметив, что его родина находится в своеобразном плену. Актер мечтает о другой России и верит в падение путинского режима.

"Я борюсь за родную отчизну, не за ту, что сегодня в плену. Не за ту, что в объятиях марксизма, задыхаясь, летела на дно. Не за ту, что пороли плетьми, рвали ноздри, презрев наготу, что, бунтуя, горела кострами. Я борюсь за Россию не ту. Не за ту, что за барскую милость, крепостное любила иго. А за ту, что еще не сложилась и не смыла несчастья клеймо", — зачитал Назаров строки своего стихотворения.

Этими словами Дмитрий в очередной раз подчеркнул свое неприятие властвующих в РФ законов и обычаев, называя россиян, которые продолжают жить по правилам Кремля, "рабами", готовыми на все ради своего "господа".

"Я за родину ту, что воспета дикой, сказочной, русской молвой, и слезами восторга поэта, и мечтой о любви вечной. Объясняю жестоко и прямо всем, кто это не может понять, ведь у каждого есть своя мама. Так при чем же здесь Родина-мать?Не отечество нас судит, а судья нежно грубая, территория, жизнь и все люди. . Крест положено класть со лба", – так завершил свою поэзию артист.

Такое стихотворение вызвало возмущение среди россиян, поддерживающих кремлевские нарративы. Они резко высказались в сторону Назарова, называя его "тараканом".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российскому актеру, раскритиковавшему войну против Украины, угрожают