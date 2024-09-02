Популярный российский актер призвал окупантов прекратить убивать

Российский актер Дмитрий Назаров, осудивший нападение России на Украину и покинувший страну-агрессора, опубликовал новое стихотворение, в котором призывает россиян воздержаться от насилия.

Дмитрий Назаров (фото из открытых источников)

Недавно у Назарова были выступления в Грузии. Во время салюта на улице в Батуми он решил прочесть свое новое стихотворение. Актер снова пытается обратиться к кафирам, которые ежедневно обстреливают украинские города и убивают мирных людей.

"Салют для зла недостижим! В нем нет ни капли СВО. Ну-ка в небо постреляем, не убивая никого", – сказал Назаров и опубликовал видео в своем Instagram.

Однако российские Telegram-каналы начали высмеивать призывы Назарова. Они распространили информацию, что актер якобы выполняет антивоенную методичку.

"Назаров со своим творчеством добрался теперь и до Батуми. Там он и его жена дали концерт "Ля Мур-Мур", на котором прочитали свои басни на русском и французском языках. Назаров также не забыл об антивоенной методичке – одно из стихотворений он прочел на улице ", – написали российские СМИ.

Кроме того, под видео в соцсетях появилась критика от российских подписчиков.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российскому актеру, раскритиковавшему войну против Украины , угрожают. По словам актера Дмитрия Назарова, критически оценившего деятельность кремлевского режима и его войну против Украины, ему теперь адресуют свой негатив жители РФ. Звездный актер сериала "Кухня" признается, что из-за своих взглядов получает послания с угрозами, которые адресуются не только ему, но и жене.

Эти послания участились за последние два месяца, с тех пор как артиста уволили из театра имени Чехова. За это время Назаров все больше рассказывает журналистам, что он осуждает эту войну, а еще не раз обнародовал в сетях собственные стихи о жизни в РФ и роли российской пропаганды.



