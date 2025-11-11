В Оман прибыл секретарь Совбеза России Сергей Шойгу. Кремль отправил своего посланника на переговоры к султану, чтобы спасти экономику РФ, тонущую после санкций ЕС и США. Ведь финансовый вопрос стоит на повести у кремлевского посланника. Об этом пишут пропагандисты РФ.

Сергей Шойгу (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что завтра секретарь Совбеза России проведет сессию стратегического диалога вместе со своим оманским коллегой. Далее в графике – встречи с главой МИД Омана и переговоры с султаном.

"Пока конкретная повестка дня встречи не озвучена, но известно, что речь пойдет о военно-техническом сотрудничестве и финансовой безопасности. Стороны обсудят взаимодействие центробанков и правоохранительных структур России и Омана",- сообщают кремлевские СМИ.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Болгария, Румыния и Молдова активно ищут способы избежать остановки своих нефтеперерабатывающих предприятий, принадлежащих российской компании "ЛУКойл". Решение Соединенных Штатов включить компанию в санкционный список создало серьезную угрозу для деятельности ее дочерних структур в странах Восточной Европы.

Согласно сообщению Politico, правительства трех государств пытаются минимизировать риски дефицита горючего до того, как американские санкции вступят в силу 21 ноября. Каждая страна разрабатывает собственные механизмы реагирования, чтобы обеспечить стабильную работу энергетического сектора.

В Болгарии парламент 7 ноября принял закон, разрешающий правительству временно назначить руководство НПЗ в Бургасе, принадлежащего "Лукойлу". Кроме того, государство получило право контролировать деятельность предприятия, санкционировать его продажу или даже национализировать по необходимости. Болгарское правительство также рассматривает возможность обращения в США с просьбой о частичном освобождении страны от действия санкций на российскую нефть.

