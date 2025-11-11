logo_ukra

Головна Новини Світ Росія Намагайтя врятувати економіку РФ: Путін відправив свого посланця до Оману
commentss НОВИНИ Всі новини

Намагайтя врятувати економіку РФ: Путін відправив свого посланця до Оману

Путін намагається випросити в Оману допомогу. Саме тому відправив Шойгу до Оману

11 листопада 2025, 20:07
Автор:
Лиля Воробьева

До Оману прибув секретар Ради безпеки Росії Сергій Шойгу. Кремль відправив свого посланця на переговори до султана, щоб врятувати економіку РФ, що тоне після санкцій ЄС та США. Адже фінансове питання стоїть на повісті у кремлівського посланця. Про це пишуть пропагандисти РФ.

Намагайтя врятувати економіку РФ: Путін відправив свого посланця до Оману

Сергій Шойгу (фото з відкритих джерел)

У повідомленні йдеться, що завтра секретар Ради безпеки Росії проведе сесію стратегічного діалогу разом зі своїм оманським колегою. Далі в графіку – зустрічі з главою МЗС Оману і переговори з султаном.

"Поки що конкретний порядок денний зустрічі не озвучений, але відомо, що мова йтиме про військово-технічне співробітництво та фінансову безпеку. Сторони обговорять взаємодію центробанків і правоохоронних структур Росії та Оману",- повідомляють кремлівські ЗМІ.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Болгарія, Румунія та Молдова активно шукають способи уникнути зупинки своїх нафтопереробних підприємств, що належать російській компанії "Лукойл". Рішення Сполучених Штатів включити компанію до санкційного списку створило серйозну загрозу для діяльності її дочірніх структур у країнах Східної Європи.

 Згідно з повідомленням Politico, уряди трьох держав намагаються мінімізувати ризики дефіциту пального до того, як американські санкції набудуть чинності 21 листопада. Кожна з країн розробляє власні механізми реагування, аби забезпечити стабільну роботу енергетичного сектору.

У Болгарії парламент 7 листопада ухвалив закон, який дозволяє уряду тимчасово призначити керівництво НПЗ у Бургасі, що належить "Лукойлу". Крім того, держава отримала право контролювати діяльність підприємства, санкціонувати його продаж або навіть націоналізувати у разі необхідності. Болгарський уряд також розглядає можливість звернення до США із проханням про часткове звільнення країни від дії санкцій на російську нафту.
 



