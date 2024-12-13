Пошла ответка: что заявили в Минобороны РФ о массированном ударе по Украине

Российское Министерство обороны заявило, что массированный удар России по Украине 13 декабря был ответом на удар по Таганрогу Ростовской области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

Минобороны РФ. Фото: из открытых источников

"11 декабря 2024 года с территории Украины был нанесен ракетный удар шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства по военному аэродрому в районе города Таганрог", – заявило Минобороны страны-агрессора.

Сообщается, что в ответ Российская Федерация осуществила массированный удар по критически важным объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины.

Противник утверждает, что для атаки было использовано высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотники. Целью стали объекты, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины.

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Также издание "Комментарии" сообщало – 13 декабря Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине, главной целью которого стала энергетическая инфраструктура. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.

В результате обстрелов вводятся новые ограничения потребления электроэнергии, которые коснутся значительной части населения. Министр энергетики Герман Галущенко подчеркнул, что энергетики делают все возможное, чтобы свести к минимуму последствия ударов.

"Враг продолжает свой террор. Снова энергетика по всей Украине под массированным ударом. По его словам, энергетики принимают все необходимые меры для минимизации негативных последствий для энергосистемы", — указывает Галущенко.



