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Пошла ответка: что заявили в Минобороны РФ о массированном ударе по Украине

Минобороны РФ заявило, что массированный обстрел Украины был ответом на удар по Таганрогу

сегодня, 12:25
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Кравцев Сергей

Российское Министерство обороны заявило, что массированный удар России по Украине 13 декабря был ответом на удар по Таганрогу Ростовской области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

Пошла ответка: что заявили в Минобороны РФ о массированном ударе по Украине

Минобороны РФ. Фото: из открытых источников

"11 декабря 2024 года с территории Украины был нанесен ракетный удар шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства по военному аэродрому в районе города Таганрог", – заявило Минобороны страны-агрессора.

Сообщается, что в ответ Российская Федерация осуществила массированный удар по критически важным объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины.

Противник утверждает, что для атаки было использовано высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотники. Целью стали объекты, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины. 

Читайте также на портале "Комментарии" — США отреагировали на массированный удар РФ по Украине.

Также издание "Комментарии" сообщало – 13 декабря Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине, главной целью которого стала энергетическая инфраструктура. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко. 

В результате обстрелов вводятся новые ограничения потребления электроэнергии, которые коснутся значительной части населения. Министр энергетики Герман Галущенко подчеркнул, что энергетики делают все возможное, чтобы свести к минимуму последствия ударов. 

"Враг продолжает свой террор. Снова энергетика по всей Украине под массированным ударом. По его словам, энергетики принимают все необходимые меры для минимизации негативных последствий для энергосистемы", — указывает Галущенко. 




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