Пошла ответка: что заявили в Минобороны РФ о массированном ударе по Украине

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Российское Министерство обороны заявило, что массированный удар России по Украине 13 декабря был ответом на удар по Таганрогу Ростовской области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Министерства обороны РФ.
Минобороны РФ. Фото: из открытых источников
Сообщается, что в ответ Российская Федерация осуществила массированный удар по критически важным объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины.
Противник утверждает, что для атаки было использовано высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотники. Целью стали объекты, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины.
Читайте также на портале "Комментарии" — США отреагировали на массированный удар РФ по Украине.
Также издание "Комментарии" сообщало – 13 декабря Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине, главной целью которого стала энергетическая инфраструктура. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.
В результате обстрелов вводятся новые ограничения потребления электроэнергии, которые коснутся значительной части населения. Министр энергетики Герман Галущенко подчеркнул, что энергетики делают все возможное, чтобы свести к минимуму последствия ударов.
Новости