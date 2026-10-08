Пошла ответка за удары по дата-центрах Киева: где разбушевался пожар в РФ

В российском городе Сасово Рязанской области произошел пожар на территории станкостроительного предприятия "Саста". О возможной атаке на завод сообщили российские и украинские Telegram-каналы, однако официального подтверждения причин возгорания на момент публикации не было.

Дата-центр ООО «Яндекс ДЦ». Фото: из открытых источников

По данным Astra, ее OSINT-аналитик по кадрам очевидцев определил, что пожар возник именно на территории "Састы". Издание также обращает внимание, что на площадке предприятия расположен дата-центр ООО "Яндекс ДЦ". Ранее сотрудники центра сами показывали его оборудование и подтверждали, что объект находится в Сасово.

"Саста" специализируется на производстве металлообрабатывающих станков с числовым программным управлением. Такая продукция используется в различных отраслях российской промышленности, включая оборонную, авиакосмическую, транспортную и тяжелую. По данным Astra, значение предприятия для российского ВПК связано прежде всего с обеспечением производственной базы: станки позволяют изготавливать высокоточные металлические детали и узлы. Ранее компания поставляла специальное оборудование предприятиям "Роскосмоса".

Предприятие находится под международными санкциями, введенными, в частности, США, ЕС, Великобританией, Канадой, Швейцарией, Австралией, Японией и Новой Зеландией.

Exilenova+ заявила, что завод мог быть поражен ракетами или реактивными беспилотниками. Эти утверждения пока не получили независимого подтверждения.

При этом после произошедшего был зафиксирован масштабный сбой сервисов "Яндекса". Из-за проблем с электроснабжением стали недоступны или работали с перебоями компоненты Yandex Cloud, включая вычислительные мощности, сети, хранилища данных, базы данных, Kubernetes, облачные и ИИ-сервисы, а также системы безопасности и мониторинга.

Таким образом, последствия инцидента могли затронуть не только промышленный объект, но и значительную часть цифровой инфраструктуры "Яндекса".

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