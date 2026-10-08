Пішла відповідь за удари по дата-центрах Києва: де спалахнула пожежа в РФ

У російському місті Сасово Рязанської області сталася пожежа на території верстатобудівного підприємства "Саста". Про можливу атаку на завод повідомили російські та українські Telegram-канали, проте офіційного підтвердження причин спалаху на момент публікації не було.

Дата-центр ТОВ "Яндекс ДЦ". Фото: із відкритих джерел

За даними Astra, її OSINT-аналітик з кадрів очевидців визначив, що пожежа виникла саме на території Састи. Видання також наголошує, що на майданчику підприємства розташований дата-центр ТОВ "Яндекс ДЦ". Раніше співробітники центру самі показували його обладнання та підтверджували, що об'єкт знаходиться у Сасово.

"Саста" спеціалізується на виробництві металообробних верстатів з числовим програмним управлінням. Така продукція використовується у різних галузях російської промисловості, включаючи оборонну, авіакосмічну, транспортну та важку. За даними Astra, значення підприємства для російського ВПК пов'язане насамперед із забезпеченням виробничої бази: верстати дозволяють виготовляти високоточні металеві деталі та вузли. Раніше компанія постачала спеціальне обладнання підприємствам "Роскосмосу".

Підприємство знаходиться під міжнародними санкціями, запровадженими, зокрема, США, ЄС, Великобританією, Канадою, Швейцарією, Австралією, Японією та Новою Зеландією.

Exilenova заявила, що завод міг бути вражений ракетами чи реактивними безпілотниками. Ці твердження поки що не отримали незалежного підтвердження.

При цьому після того, що сталося, було зафіксовано масштабний збій сервісів "Яндекса". Через проблеми з електропостачанням стали недоступні або працювали з перебоями компоненти Yandex Cloud, включаючи обчислювальні потужності, мережі, сховища даних, бази даних, Kubernetes, хмарні та ІІ-сервіси, а також системи безпеки та моніторингу.

Таким чином, наслідки інциденту могли торкнутися не тільки промислового об'єкту, а й значної частини цифрової інфраструктури "Яндекса".

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