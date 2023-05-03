После атаки на Кремль российские депутаты разразились безумными угрозами

После атаки на Кремль неизвестных беспилотников от депутатов российской Госдумы посыпались безумные заявления с угрозами в сторону Украины. Они призывают в ответ усилить атаки на украинскую землю. Их заявления публикуют ряд российских СМИ.

Российская Дума разразилась угрозами из-за атаки на Кремль (фото из открытых источников)

В частности, глава комитета Думы по контролю Олег Морозов назвал налет на резиденцию Путина "покушением" и "терактом", что "обозначает новый этап" в войне. Следовательно, он заявил, что "нужен удар, который убеждает противника, что у России есть возможность смертельно наказать за подобные действия".

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В то же время спикер Думы Вячеслав Володин заявил, что депутаты "требуют применения оружия, которое способно остановить и уничтожить киевский террористический режим".

"Теракт" в отношении Путина – это нападение на Россию. Никаких переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским быть не может", – заявил Володин.

Другой кремлевский депутат предложил ударить по бункерам в Украине.

"Это самый настоящий casus belli – повод к войне. К настоящей войне и ликвидации террористической верхушки Украины. Нам есть чем ударить по их бункерам", – заявил депутат Миронов.

А депутат Журавлев вообще сделал безумные призывы. По его мнению, "нужно прицельно бить по центру Киева. Уничтожить Офис президента, разрушить дотла Верховную Раду, генштаб, здания, в которых располагаются украинские спецслужбы".

Еще один депутат из Кремля сделал заявление о террористах в Киеве.

"В Киеве засели террористы, а с ними, как известно, переговоры бессмысленны. Их нужно только уничтожать, причем быстро и беспощадно. Пора нанести ракетный удар по резиденции Зеленского в Киеве", — заявил депутат Шеремет.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у Зеленского прокомментировали ночные атаки на Кремль . Украина ничего не знает о ночных атаках на Кремль. Ведь все силы страны направлены только на освобождение своих территорий, а не на атаку чужих. Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.