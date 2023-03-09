После Брянщины в Курской области объявились борцы против режима Путина: что они требуют

Как передает издание "Комментарии", в сети вновь появилось видео, которое якобы снято из села Плёхово Курской области, чуть больше 2 км от границы с Украиной. На видео люди в военной форме без опознавательных знаков называют себя борцами с путинским режимом.

Курская область. Фото: из открытых источников

Люди с оружием в руках обратились с призывом к жителям Курской области ближайшие две недели не выходить на работу и присоединяться к ним. Также люди на видео заявили, что приготовили много "подарков" для сторонников Путина.

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Напомним, 2 марта информационное пространство всколыхнула новость о таинственной украинской ДРГ, якобы натворившей дел в Брянской области рф. Появились заявления о том, что диктатор страны-агрессора – путин – якобы вот-вот проведет экстренное заседание российского Совета безопасности по этому поводу. Потом это опровергли – мол, хозяин Кремля проведет оперативную встречу с Совбезом 3 марта. А вот запланированную путинскую поездку в Ставропольский край решили отменить. Что это было такое? К чему готовится рф или готовят россиян? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — согласно данным Минобороны Украины, российские оккупанты только в феврале потеряли на поле боя в нашей стране около 21,5 тыс человек личного состава, сотни танков, боевых бронемашин и артсистем. Всего же с начала вторжения, за год с небольшим, агрессор потерял уже свыше 150 тысяч человек. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" итоги зимней военной кампании и сделали прогнозы на весеннюю.



