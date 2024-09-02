После этого начнутся неотвратимые процессы: названо одно из условий падения режима Путина



















Политолог Андрей Пионтковский прогнозирует, что уничтожение Крымского моста может привести к падению Путина. По его словам, это разочарует три основных группы влияния, которые могут свергнуть российского диктатора.



Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Андрей Пионтковский в эфире телеканала "Еспресо" рассказал, что Россия – это тоталитарное государство, и от его населения не следует ожидать массовых антивоенных демонстраций. Однако, в РФ существуют другие движения, которые могут выступить против Путина.

"Фашизация российского люмпена несет угрозы и Путину. Все там сузилось до так называемого z-быдла и сторонников войны. Эти сторонники уж очень разочарованы Путиным, его недееспособностью реализовать свою программу. Для Путина сейчас наиболее опасны не те, кто его ненавидит за то, что он развязал войну, а те, кто его ненавидит за то, что он проиграет эту войну. В их z-каналах аргументация очень напоминает слова Пригожина", — считает Пионтковский.

По его словам, в России существуют три группы влияния, и неудачные шаги российского диктатора могут привести к свержению его режима.

"Это армия, Путин и его ресурс ФСБ, и так называемое пригожинское народное движение. Еще один унизительный копняк Путину, по моему мнению, взорвав бы эту смесь. Я имею в виду уничтожение Крымского моста. Вот эта ситуация в Москве, этот конфликт трех групп и уничтожение Крымского моста окончательно убедят россиян, что царь ненастоящий", – утверждает Пионтковский.

Кроме того, по словам политолога, Путин не так озабочен войной в Украине, как тем, чтобы сохранить власть в России. Поэтому российский диктатор ищет того, на кого можно было бы сбросить поражение в войне.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Андрей Пионтковский прогнозирует положительное решение для Украины от США.

Также "Комментарии" писали о Путине, который рассказал, когда Россия якобы будет готова к мирным переговорам с Украиной.