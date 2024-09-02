После этого начнутся неотвратимые процессы: названо одно из условий падения режима Путина

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Slava Kot
Политолог Андрей Пионтковский прогнозирует, что уничтожение Крымского моста может привести к падению Путина. По его словам, это разочарует три основных группы влияния, которые могут свергнуть российского диктатора.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Андрей Пионтковский в эфире телеканала "Еспресо" рассказал, что Россия – это тоталитарное государство, и от его населения не следует ожидать массовых антивоенных демонстраций. Однако, в РФ существуют другие движения, которые могут выступить против Путина.
По его словам, в России существуют три группы влияния, и неудачные шаги российского диктатора могут привести к свержению его режима.
Кроме того, по словам политолога, Путин не так озабочен войной в Украине, как тем, чтобы сохранить власть в России. Поэтому российский диктатор ищет того, на кого можно было бы сбросить поражение в войне.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Андрей Пионтковский прогнозирует положительное решение для Украины от США.
Также "Комментарии" писали о Путине, который рассказал, когда Россия якобы будет готова к мирным переговорам с Украиной.
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