После переговоров Зеленского с Трампом в Кремле назвали одно условие для остановки боев


После переговоров Зеленского с Трампом в Кремле назвали одно условие для остановки боев

В Кремле заявили, что боевые действия прекратятся только после выведения украинских войск из Донбасса.

29 декабря 2025, 13:20
Автор:
avatar

Slava Kot

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что прекращение боевых действий в Украине возможно только при условии полного вывода украинских войск с территории Донбасса. Российская сторона настаивает, что без выполнения этого требования говорить о деэскалации невозможно.

После переговоров Зеленского с Трампом в Кремле назвали одно условие для остановки боев

Спикер Кремля Дмитрий Песков

Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле прокомментировал заявления помощника Путина Юрия Ушакова, который заявил, что Киеву следует, не мешкая, принять решение по Донбассу с учетом складывающейся на фронтах ситуации. Как пояснил Песков, под этим решением подразумевается полный вывод ВСУ за пределы административных границ Донецкой и Луганской областей.

"Конечно, отведение вооруженных сил режима из Донбасса за пределы административных границ", – сказал Песков.

Именно это, как утверждают в Кремле, должно стать основанием для остановки боевых действий.

На эти слова отреагировал украинский военный Станислав Бунятов, который отметил, что это требование Кремля существует лишь ради продолжения боевых действий.

"На данный момент россияне озвучивают условие выхода из Донбасса только для того, чтобы иметь аргументы, почему продолжается война", — считает военный.

Заявления Кремля раздались на фоне активных дипломатических контактов. Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели переговоры в Мар-а-Лаго во Флориде. После встречи стороны сообщили об определенном сближении позиций относительно возможных путей прекращения войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский отреагировал на заявления о "готовности" Путина к окончанию войны.

Также "Комментарии" писали о шансах первого за 5 лет телефонного разговора Путина и Зеленского.



