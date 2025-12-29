Після переговорів Зеленського з Трампом у Кремлі назвали одну умову для зупинки боїв

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що припинення бойових дій в Україні можливе лише за умови повного виведення українських військ з території Донбасу. Російська сторона наполягає, що без виконання цієї вимоги говорити про деескалацію неможливо.

Речник Кремля Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков під час брифінгу в Кремлі прокоментував заяви помічника Путіна Юрія Ушакова, який заявив, що Києву слід, не зволікаючи, ухвалити рішення щодо Донбасу з урахуванням ситуації, що складається на фронтах. Як пояснив Пєсков, під цим рішенням мається на увазі повне виведення ЗСУ за межі адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей.

"Звичайно, відведення збройних сил режиму з Донбасу за межі адміністративних кордонів", — сказав Пєсков.

Саме це, як стверджують у Кремлі, нібито має стати підставою для зупинки бойових дій.

На ці слова відреагував український військовий Станіслав Бунятов, який зауважив, ця вимога Кремля існує лише заради продовження бойових дій.

"На даний момент росіяни озвучують умову щодо виходу з Донбасу лише для того, щоб мати аргументи, чому продовжується війна", — вважає військовий.

Заяви Кремля пролунали на тлі активних дипломатичних контактів. Напередодні президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп провели переговори у Мар-а-Лаго у Флориді. Після зустрічі сторони повідомили про певне зближення позицій щодо можливих шляхів припинення війни.

