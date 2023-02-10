После поездки в Африку, Лавров сделал заявление к Западу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что планы Запада изолировать Россию провалились. Такие выводы российский дипломат озвучил после недельного турне из Африки, где посетил одни из наименее экономически развитых стран. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.



Сергей Лавров в Африке. Фото из открытых источников

После полномасштабного вторжения России, союзники Украины пытаются изолировать страну, начавшую войну. Главными шагами стали санкции и отказ от российских товаров, в том числе и энергоресурсов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

После таких шагов ЕС и союзников Путин стал искать другие рынки, в частности в Китае, Индии и Африке. Именно на последнем континенте побывал Лавров почти неделю, где посетил несколько стран. По приезде в Москву министр МИД РФ заявил, что план Запада провалился.

"Сегодня мы можем утверждать, что планы Запада изолировать Россию, окружив нас санитарной границей, потерпели фиаско", — сказал Сергей Лавров.

Далее российский дипломат в очередной раз обвинил западные страны.

"Несмотря на антироссийскую оргию, организованную Вашингтоном, Лондоном и Брюсселем, мы укрепляем добрососедские отношения в самом широком понимании этого понятия с международным большинством", – сказал он.

Напомним, что последняя поездка Лаврова была в Судане, Мавритании и Мали. Ранее российский дипломат посетил Анголу, Эритрею и Эсватини.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Сергей Лавров призывает быть честными и справедливыми согласно уставу ООН.

Также "Комментарии" писали о том, что Россия пытается подкупить страны Африки.