После продолжительной паузы Шойгу впервые прокомментировал переворот Пригожина

Спустя длительное время министр обороны России Сергей Шойгу впервые прокомментировал начавшийся 23 июня бунт главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Об этом пишут российские СМИ.

Сергей Шойгу (фото из открытых источников)

Глава оборонного ведомства России сделал короткое заявление.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Попытка мятежа в РФ 23-25 июня провалилась прежде всего благодаря верности ВС присяге и воинской обязанности", — заявил Шойгу.

Также российский министр обороны считает, что бунт Пригожина не повлиял на действия кремлевских оккупантов в Украине.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Шойгу построил себе новую люксовую виллу. Министр Шойгу, до министерства которого так и не дошел Евгений Пригожин, начав мятеж, продолжает сидеть в кресле руководителя российского оборонного министерства. После рабочих хлопот чиновник отдыхает, имея роскошный особняк. Это не просто коттедж, скорее большой дворец, который Шойгу построил на участке в районе Рублево-Успенского шоссе. Свои корни российский министр не забывает и за собственные миллионы выстроил коттедж в "тувинском" стиле. Шойгу, очевидно, нравится этот архитектурный стиль, потому что это не первое здание, построенное именно так.

Интерьеры коттеджа изготовлены в основном из дерева. Центр главной гостиной украшает массивный островной камин, возле него диван. Мебель, на ней обязательны фигурки Будды, еще из достопримечательностей здесь есть два больших аквариума.

Во дворце главного военного РФ построен один большой (около 20 м длиной) и один малый бассейн, есть спальная комната с телевизором, еще небольшая гостиная, а также библиотека с круглыми диванами. Развлекается российский оборонный министр в комнате с бильярдом.

