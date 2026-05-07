После Путина Россию может разорвать изнутри: к чему уже готовятся российские элиты

Россия стремительно приближается к внутреннему кризису, который может оказаться опаснее самой войны против Украины. Экономическое истощение, борьба элит и нарастающее недовольство потерями на фронте превращают созданную Владимиром Путиным систему в пороховую бочку. Об этом говорится в аналитическом материале Newsweek.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Издание отмечает: главная угроза для Кремля исходит уже не извне, а изнутри самой российской власти. По данным американской разведки, между ключевыми силовыми структурами – ФСБ, Росгвардией и Федеральной службой охраны – усиливается жесткая борьба за влияние и контроль над будущим страны.

Особое внимание аналитики обращают на окружение бывшего министра обороны Сергея Шойгу. Арест его экс-заместителя Руслана Цаликова в марте 2026 года называют сигналом подготовки масштабной зачистки потенциальных конкурентов. После ослабления позиций армии РФ и провалов на фронте борьба за власть в Кремле фактически вошла в скрытую фазу.

Среди возможных преемников Путина называют бывшего охранника диктатора Алексея Дюмина, кремлевского куратора Сергея Кириенко и вице-премьера Дмитрия Патрушева. Однако реальное влияние, по мнению экспертов, останется у "серых кардиналов" из силовых структур.

В Newsweek подчеркивают: уход Путина не означает завершение войны. Большинство потенциальных наследников придерживаются тех же имперских взглядов и могут оказаться еще жестче нынешнего режима.

На фоне санкций, инфляции и огромных потерь ситуация внутри России становится все более взрывоопасной. По оценке Гарвардской школы Кеннеди, число погибших и раненых в войне уже достигло миллиона человек. Одновременно Кремль опасается возвращения сотен тысяч озлобленных ветеранов и помилованных преступников, которые усиливают волну насилия и организованной преступности.

Авторы материала предупреждают: возможный крах путинской системы создаст не освобождение, а хаос в государстве с ядерным оружием, вооруженными кланами и борьбой за власть без правил.

Читайте также на портале "Комментарии" — перемирия не будет: есть два варианта, куда Украина 9 мая.



