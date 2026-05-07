Після Путіна Росію може розірвати зсередини: до чого вже готуються російські еліти

Росія стрімко наближається до внутрішньої кризи, яка може виявитися небезпечнішою за саму війну проти України. Економічне виснаження, боротьба еліт та наростаюче невдоволення втратами на фронті перетворюють створену Володимиром Путіним систему на порохову бочку. Про це йдеться у аналітичному матеріалі Newsweek.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Видання зазначає: головна загроза для Кремля йде вже не ззовні, а зсередини самої російської влади. За даними американської розвідки, між ключовими силовими структурами – ФСБ, Росгвардією та Федеральною службою охорони – посилюється жорстка боротьба за вплив та контроль над майбутнім країни.

Особливу увагу аналітики привертають до оточення колишнього міністра оборони Сергія Шойгу. Арешт його екс-заступника Руслана Цалікова у березні 2026 року називають сигналом підготовки масштабної зачистки потенційних конкурентів. Після ослаблення позицій армії РФ та провалів на фронті боротьба за владу в Кремлі фактично увійшла до прихованої фази.

Серед можливих наступників Путіна називають колишнього охоронця диктатора Олексія Дюміна, кремлівського куратора Сергія Кирієнка та віце-прем'єра Дмитра Патрушева. Проте реальний вплив, на думку експертів, залишиться у "сірих кардиналів" із силових структур.

У Newsweek наголошують: відхід Путіна не означає завершення війни. Більшість потенційних спадкоємців дотримуються тих же імперських поглядів і можуть виявитися ще жорсткішими за нинішній режим.

На тлі санкцій, інфляції та величезних втрат ситуація в Росії стає все більш вибухонебезпечною. За оцінкою Гарвардської школи Кеннеді, кількість загиблих і поранених у війні вже досягла мільйона людей. Водночас Кремль побоюється повернення сотень тисяч озлоблених ветеранів та помилованих злочинців, які посилюють хвилю насильства та організованої злочинності.

Автори матеріалу попереджають: можливий крах путінської системи створить не визволення, а хаос у державі з ядерною зброєю, озброєними кланами та боротьбою за владу без правил.

Читайте також на порталі "Коментарі" – перемир'я не буде: є два варіанти, куди Україна 9 травня.



