Официальная Москва уже приступает к досрочному снятию ограничений на экспорт дизельного горючего после договоренностей Путина с Трампом. Дополнительные объемы на рынок США могут поступить уже в октябре. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении российского пропагандистского агентства ТАСС, которое цитирует заявления вице-премьера РФ Александра Новака.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Ограничения начнут снимать немедленно раньше запланированных сроков. Россия готова поставить дополнительный объем дизеля на рынок США еще в октябре.

В ноябре и декабре экспорт может увеличиться, ведь после ремонта заработают российские НПЗ. При этом вице-премьер заверил, что внутренний рынок РФ будет полностью обеспечен горючим.

В Москве одобрительно оценили решение Вашингтона. Новак назвал его шагами к стабилизации мирового энергорынка и возобновлению нормальной торговли энергоносителями.

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Также издание "Комментарии" сообщало – президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на решение администрации Дональда Трампа снять ограничения, позволяющие России экспортировать дизельное топливо. Украинский лидер назвал этот шаг фактическим подарком Владимиру Путину на день рождения и предупредил о возможных финансовых последствиях для Украины.

Ранее "Комментарии" писали — президент США Дональд Трамп решил разрешить поставки российского дизельного топлива на фоне разногласий с Украиной по поводу ударов по нефтеперерабатывающим заводам России. Об этом сообщает Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, знакомого с ситуацией.