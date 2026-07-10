После ударов беспилотников в Таганроге ввели режим ЧС и начали эвакуацию

В российском городе Таганрог Ростовской области объявили локальный режим чрезвычайной ситуации и приступили к срочному вывозу местных жителей после массированной атаки украинских дронов. Об этом официально сообщили местные власти.

Таганрог. Иллюстративное фото

Из-за угрозы новых ударов в населенном пункте была объявлена тревога.

"Беспилотная опасность в городе сохраняется", — предупредила глава Таганрога Светлана Камбулова, добавив, что спецслужбы "оперативно эвакуируют людей, чьи дома попали в зону ЧС".

Перед этим глава Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил, что в результате налета беспилотников серьезно пострадал морской порт. На его территории вспыхнул мощный пожар, а также была пробита крыша одного из административных зданий. По предварительным данным российской стороны, жертв и раненых нет.

После экстренного заседания правительства региона власти решили официально зафиксировать зону бедствия.

" В Таганроге в пределах территорий, пострадавших от налетов БПЛА, локально введен режим ЧС", — заявил губернатор Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что из опасных кварталов уже была вывезена часть гражданского населения. По его словам, в пункте временного размещения находятся 44 человека, среди которых семеро детей, и этим людям якобы оказали всю необходимую помощь. Губернатор также добавил, что все спасательные и экстренные подразделения сейчас стянуты на места происшествия, в частности, в Азов, Таганрог и Азовский район.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что возможность силы обороны Украины поражать цели на большом расстоянии на территории России серьезно скорректировала развитие военного конфликта. Об этом сообщил Государственный секретарь США Марко Рубио, подчеркнув важное значение ударов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре и военным позициям агрессора.