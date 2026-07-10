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Після ударів безпілотників у російському Таганрозі запровадили режим НС та розпочали евакуацію

«Безпілотна небезпека в місті зберігається»: у Таганрозі терміново відселяють жителів із зони ураження

10 липня 2026, 11:48
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Недилько Ксения

У російському місті Таганрог Ростовської області оголосили локальний режим надзвичайної ситуації та розпочали термінове вивезення місцевих жителів після масованої атаки українських дронів. Про це офіційно повідомила місцева влада.

Після ударів безпілотників у російському Таганрозі запровадили режим НС та розпочали евакуацію

Таганрог. Ілюстративне фото

Через загрозу нових ударів у населеному пункті оголосили тривогу.

"Безпілотна небезпека в місті зберігається", — попередила очільниця Таганрога Світлана Камбулова, додавши, що наразі спецслужби "оперативно евакуюють людей, чиї будинки потрапили в зону НС".

Перед цим очільник Ростовської області Юрій Слюсар підтвердив, що внаслідок нальоту безпілотників серйозно постраждав морський порт. На його території спалахнула потужна пожежа, а також було пробито дах однієї з адміністративних будівель. За попередніми даними російської сторони, жертв та поранених немає.

Після екстреного засідання уряду регіону влада вирішила офіційно зафіксувати зону лиха.

"У Таганрозі в межах територій, що постраждали від нальотів БПЛА, локально введено режим НС", — заявив губернатор Юрій Слюсар.

Він уточнив, що з небезпечних кварталів уже вивезли частину цивільного населення. За його словами, наразі у пункті тимчасового розміщення перебувають 44 особи, серед яких семеро дітей, і цим людям нібито надали всю необхідну допомогу. Губернатор також додав, що всі рятувальні та екстрені підрозділи зараз стягнуті на місця подій, зокрема в Азов, Таганрог та Азовський район.

Після ударів безпілотників у російському Таганрозі запровадили режим НС та розпочали евакуацію - фото 2
Після ударів безпілотників у російському Таганрозі запровадили режим НС та розпочали евакуацію - фото 2
Після ударів безпілотників у російському Таганрозі запровадили режим НС та розпочали евакуацію - фото 2

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що спроможність сил оборони України вражати цілі на великій відстані на території Росії серйозно скоригувала розвиток воєнного конфлікту. Про це повідомив Державний секретар США Марко Рубіо, підкресливши вагоме значення ударів по нафтопереробній інфраструктурі та військових позиціях агресора.



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