«После выборов увидим»: у Путина заинтриговали заявлением о мобилизации в России

Россия вроде бы не планирует объявлять новую массовую мобилизацию, однако окончательно закрывать этот вопрос в Кремле, похоже, не торопятся. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что потребности в масштабном призыве нет, но в то же время добавил показательную фразу о ситуации после выборов.

Василий Небензя. Фото: из открытых источников

По словам Небензи, российские власти уже неоднократно заявляли, что массовая мобилизация пока не планируется.

"Не волнуйтесь по поводу мобилизации в России. Официально много раз заявлялось, что нам пока не нужна массовая мобилизация", – заявил российский дипломат.

Однако дальше Небензя фактически покинул простор для другого сценария. Комментируя слухи о возможном призыве после выборов в Госдуму, он заявил: "Посмотрим, что произойдет после выборов – и кто прав, а кто ошибается".

Такой ответ прозвучал на фоне сообщений об увеличении количества россиян, покидающих страну из-за опасений новой волны мобилизации. В частности, сообщалось о значительном потоке граждан РФ через границу с Грузией.

Сам Небензя возразил, что десятки тысяч молодых россиян массово покидают страну именно из-за страха перед призывом. В то же время, его слова о возможном развитии ситуации после выборов могут лишь усилить тревогу среди потенциальных призывников.

Кремль оказался перед сложной проблемой: война против Украины нуждается в постоянном пополнении армии, однако новая открытая мобилизация может вызвать недовольство и повторить сценарий 2022 года, когда Россию покинули сотни тысяч граждан.

Так что официально Москва отрицает подготовку к массовому призыву. Но осторожное "посмотрим после выборов" от одного из ближайших представителей российских властей оставляет главный вопрос без четкого ответа.

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