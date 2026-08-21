«Після виборів побачимо»: у Путіна заінтригували заявою про мобілізацію в Росії

Росія нібито не планує оголошувати нову масову мобілізацію, однак остаточно закривати це питання в Кремлі, схоже, не поспішають. Постійний представник РФ при ООН Василь Небензя заявив, що наразі потреби в масштабному призові немає, але водночас додав показову фразу про ситуацію після виборів.

Василь Небензя. Фото: з відкритих джерел

За словами Небензі, російська влада вже неодноразово заявляла, що масова мобілізація наразі не планується.

"Не хвилюйтеся щодо мобілізації в Росії. Офіційно багато разів заявлялося, що наразі нам не потрібна масова мобілізація", – заявив російський дипломат.

Однак далі Небензя фактично залишив простір для іншого сценарію. Коментуючи чутки про можливий призов після виборів до Держдуми, він заявив: "Подивимося, що станеться після виборів – і хто має рацію, а хто помиляється".

Така відповідь пролунала на тлі повідомлень про збільшення кількості росіян, які залишають країну через побоювання нової хвилі мобілізації. Зокрема, повідомлялося про значний потік громадян РФ через кордон із Грузією.

Сам Небензя заперечив, що десятки тисяч молодих росіян масово залишають країну саме через страх перед призовом. Водночас його слова про можливий розвиток ситуації після виборів можуть лише посилити тривогу серед потенційних призовників.

Кремль опинився перед складною проблемою: війна проти України потребує постійного поповнення армії, однак нова відкрита мобілізація може викликати невдоволення та повторити сценарій 2022 року, коли Росію залишили сотні тисяч громадян.

Тож офіційно Москва заперечує підготовку до масового призову. Але обережне "подивимося після виборів" від одного з найближчих представників російської влади залишає головне питання без чіткої відповіді.

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