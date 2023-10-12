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После выхода с российского рынка Nokia, Huawei и Ericsson у российских мобильных операторов возникли проблемы

Россия столкнулась с масштабными проблемами из-за санкций Запада: мобильные операторы жалуются на дефицит станций связи, а китайские аналоги оказались некачественными.

сегодня, 19:33
Автор:
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Slava Kot
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После начала полномасштабного вторжения в РФ основные мировые производители телекоммуникационного оборудования Huawei, Nokia и Ericsson прекратили бизнес с Россией и не поставляют свою продукцию в РФ.

После выхода с российского рынка Nokia, Huawei и Ericsson у российских мобильных операторов возникли проблемы

У российских мобильных операторов начались проблемы из-за санкций. Фото из открытых источников

Последствия этого шага стали ощутимыми сейчас: у всех мобильных операторов начались проблемы с базовыми станциями связи. Об этом пишет российское бизнес-издание "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в крупнейших мобильных операторах страны-оккупанта, а также экспертов рынка.


В настоящее время установку новых базовых станций российские мобильные операторы сократили на 60%, а объемы дефицита станций оцениваются в 50 тысяч. Имеющиеся запасы в 20 тысяч критически недостаточны для поддержки сетей и почти исчерпаны.

"Операторы в течение последнего года тестируют оборудование производителей "третьего эшелона" из Китая и других стран, чтобы заместить основных поставщиков ZTE и Huawei (вышедших из РФ), но результаты неудовлетворительны", — говорится в статье.

Официально российская Минцифра проблемы из-за санкций отрицает. В то же время, даже официальная статистика страны-оккупанта свидетельствует о том, что количество новых базовых станций в 2022 году стремительно упало – на 58% по отношению к 2021 году. Поэтому российские нарративы о "санкциях не работают", а надежды на параллельный импорт в очередной раз потерпели крах.

Мировые телеком-лидеры один за другим покинули рынок страны-агрессора с начала 2022 года. В частности Nokia и Ericsson официально заявили о выходе из России, а китайская Huawei прекратила бизнес в России без официальных заявлений.

Как сообщалось ранее, российские авиакомпании все чаще отменяют рейсы из-за поломки самолетов. Причиной этого является неспособность обслуживать и ремонтировать самолеты без западных компонентов, не поставляемых в Россию из-за санкций ЕС и США.



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Источник: https://www.kommersant.ru/doc/6199811
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