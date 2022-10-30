После взрывов под русским Белгородом исчез свет

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Лиля Воробьева
30 октября под российским Белгородом в деревне Никольское слышали взрывы. После этого там исчез свет. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на Telegram-каналы .
Взрывы под российским Белгородом (фото из открытых источников)
Сначала в одном из пабликов написали, что около 18:00 недалеко от российского Белгорода слышали взрывы.
"Взрывы в Белгородском районе ~20-30 минут назад. Скорее всего, работа ПВО, но возможны и прилеты", — пишут в пабликах.
Только потом появилась информация, что в селе Никольское пропал свет. Кроме этого, там был виден ствол дыма.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Белгороде ракета попала в ТЭЦ . В российском Белгороде в результате обстрела вспыхнула подстанция. Соответствующее видео в пятницу, 14 октября, в социальных сетях опубликовали местные жители. По их словам, в результате пожара в части города исчезла электроэнергия. В некоторых районах продолжают слышны взрывы. Вероятно, работает система ПВО. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате обстрела вспыхнула подстанция 110 кВт. По его словам, ориентировочное время переключения на резервный источник электроэнергии будет составлять до четырех часов. В то же время, с водоснабжением у потребителей проблем не возникло, поскольку насосы перешли на альтернативные линии питания. О том, чья ракета попала в подстанцию, Гладков не сказал.
Также "Комментарии" писали о том, что часть российского Белгорода осталась без света . В российском Белгороде снова произошла чрезвычайная ситуация. На одной из подстанций — "Южной" произошел пожар. Из-за инцидента некоторые жилые дома остались без света. По словам чиновника, из-за "перенапряжения" произошло отключение трансформатора на подстанции. Следовательно, жители двух улиц остались без света.
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сегодня, 22:40
в свое время "удары" по Майкопу, Буденновску или подрыв домов на периферии ничего не решали. Империя нечувствительна к ударам по провинциям. Чечня победила Москву в "Норд-Осте", когда удар пришелся по "центрам принятия решений" в виде их и их родственников. Теперь тамошний "князь" любит Россию за вполне ощутимую сумму. Глупости с пропажей света на периферии лишь "умножают страдания войны", секрет победы над Последней Империей давно известен