После YouTube «приляжет» WhatsApp: в РФ сообщили, когда заблокируют сервис

Власти России активно обсуждают возможность блокировки WhatsApp. Как отмечают российские пропагандистские СМИ сразу несколько чиновников допустили возможность блокировки WhatsApp. В частности, сенатор Артем Шейкин заявил, что сервис могут заблокировать в 2025 году, "если руководство мессенджера не будет соблюдать законодательство страны".

Блокировка WhatsApp

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев заявил, что одна из причин блокировки — использование WhatsApp экстремистскими и террористическими организациями.

"У WhatsApp нет никакого контакта с нашими правоохранительными органами. Там регулярно создают чаты экстремистского характера, вербуют людей. Поэтому нужно что-то с этим делать, и мы должны увидеть, насколько данный сервис будет готов к сотрудничеству, учитывая, что никто не просит эту структуру о серьезных изменениях в модерации. Мы сделали свой шаг, теперь „мяч“ на стороне WhatsApp", — отметил Матвейчев.

О чем-то подобном также заявил зампред комитета Госдумы Андрей Свинцов. Он подчеркнул, что WhatsApp и Viber уходят в прошлое, особенно на фоне популярности Telegram.

"Но я хочу подчеркнуть, что мы ни от кого не отгораживаемся, а лишь защищаем свою безопасность. Думаю, нужно дождаться инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, поскольку у него совершенно иной подход. Возможно, за несколько месяцев отношения между нашими странами изменятся, и ряд западных компаний частично вернутся на российский рынок", — заявил Свинцов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что сегодня российские пользователи столкнулись с серьезными затруднениями при попытках открыть YouTube. По данным аналитического ресурса Бэкдор, объем трафика на платформе сократился до 20% от привычного уровня. Жители Москвы сообщают, что сервис работает только через платный VPN.



