После YouTube «приляжет» WhatsApp: в РФ сообщили, когда заблокируют сервис

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Ткачик Олеся
Власти России активно обсуждают возможность блокировки WhatsApp. Как отмечают российские пропагандистские СМИ сразу несколько чиновников допустили возможность блокировки WhatsApp. В частности, сенатор Артем Шейкин заявил, что сервис могут заблокировать в 2025 году, "если руководство мессенджера не будет соблюдать законодательство страны".
Блокировка WhatsApp
В свою очередь, зампред комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев заявил, что одна из причин блокировки — использование WhatsApp экстремистскими и террористическими организациями.
О чем-то подобном также заявил зампред комитета Госдумы Андрей Свинцов. Он подчеркнул, что WhatsApp и Viber уходят в прошлое, особенно на фоне популярности Telegram.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что сегодня российские пользователи столкнулись с серьезными затруднениями при попытках открыть YouTube. По данным аналитического ресурса Бэкдор, объем трафика на платформе сократился до 20% от привычного уровня. Жители Москвы сообщают, что сервис работает только через платный VPN.
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