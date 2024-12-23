Жители Москвы массово возмущены: люди столкнулись с новыми ограничениями

Сегодня российские пользователи столкнулись с серьезными затруднениями при попытках открыть YouTube. По данным аналитического ресурса Бэкдор, объем трафика на платформе сократился до 20% от привычного уровня. Жители Москвы сообщают, что сервис работает только через платный VPN. Бесплатные VPN позволяют просматривать видео не дольше минуты, а без специальных обходных средств платформа вообще недоступна.

Жители Москвы массово жалуются на проблемы с доступом к YouTube

Причиной таких проблем стало давление со стороны Роскомнадзора. В ведомстве заявили, что имеют основания для ограничения работы YouTube из-за якобы нарушений российских законов. Также платформу обвинили в демонстрации "неуважения к России и ее гражданам".

Роскомнадзор уже давно пытается усилить контроль за Интернетом в стране. На этот раз YouTube стал мишенью из-за публикации контента, который, по мнению ведомства, нарушает законодательство. В частности, отмечается, что платформа не раз игнорировала требования об удалении "незаконных материалов".

Ранее "Комментарии" писали, что по данным росСМИ, судья на заседании по делу о штрафах Google из-за блокирования каналов 17 государственных российских СМИ заявил, что рассматривает "дело, в котором много нулей". Один ундецилион – это единица с 36 нулями.

Читайте на портале "Комментарии" — Спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер высказал мнение, что решение России ограничить доступ к YouTube указывает на неуверенность Москвы в законности своих действий, сообщает Голос Америки.

Власти столицы РФ запретили митинг против замедления YouTube из-за "коронавирусных ограничений". Как сообщают российские медиа, власти Москвы отказали российскому гражданину Максиму К. в митинге против замедления работы YouTube в России.