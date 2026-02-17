Россия выразила угрозы в адрес Европейского Союза из-за ударов по так называемому "теневому флоту". По данным ТАСС, замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков призвал Запад "не прибегать к экспериментам", иначе "им придется столкнуться с необходимостью защищать свободу судоходства".

Фото: из открытых источников

Рябков подчеркнул, что у России есть "значительный опыт защиты свободы судоходства", и предостерег, что действия "недоброжелателей" могут "плохо закончиться". Он также подчеркнул, что не стоит делать преждевременные выводы о возможной блокировке российского флота, поскольку количество государств ЕС не является решающим фактором в этой, по его мнению, опасной для Европы игре.

"Если кто-то думает, что можно продолжать эксперименты, это может иметь неприятные последствия для тех, кто их проводит", — добавил дипломат.

Он напомнил о предыдущем опыте военно-морского флота РФ по реализации мер по обеспечению свободы судоходства.

Тем временем западные СМИ сообщают об активных обсуждениях среди стран ЕС и Великобритании о возможном силовом захвате российских танкеров "теневого флота". Это сеть судов, работающих под поддельными флагами и использующих схемы для обхода санкций и финансирования войны Москвы. Идея состоит в том, чтобы ограничить доходы Кремля от продажи нефти вопреки ограничениям. Окончательное решение еще не принято из-за опасений эскалации конфликта и юридических сложностей.

