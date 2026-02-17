Останнє рішення ЄС остаточно вивело із себе Кремль: озвучено категоричну погрозу

Росія висловила погрози на адресу Європейського Союзу через удари по так званому "тіньовому флоту". За даними ТАСС, заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков закликав Захід "не вдаватися до експериментів", інакше "їм доведеться зіткнутися з необхідністю захищати свободу судноплавства".

Фото: з відкритих джерел

Рябков наголосив, що Росія має "значний досвід захисту свободи судноплавства", і застеріг, що дії "недоброзичливців" можуть "погано скінчитися". Він також підкреслив, що не варто робити передчасні висновки про можливе блокування російського флоту, оскільки кількість держав ЄС не є вирішальним фактором у цій, на його думку, небезпечній для Європи грі.

"Якщо хтось думає, що можна продовжувати експерименти, це може мати неприємні наслідки безпосередньо для тих, хто їх проводить", — додав дипломат.

Він нагадав про попередній досвід військово-морського флоту РФ у реалізації заходів із забезпечення свободи судноплавства.

Тим часом західні ЗМІ повідомляють про активні обговорення серед країн ЄС та Великої Британії щодо можливого силового захоплення російських танкерів "тіньового флоту". Це мережа суден, які працюють під підробленими прапорами та використовують схеми для обходу санкцій і фінансування війни Москви. Ідея полягає в тому, щоб обмежити доходи Кремля від продажу нафти всупереч обмеженням. Остаточне рішення ще не ухвалене через побоювання ескалації конфлікту та юридичні складнощі.

