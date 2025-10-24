logo

Последнее решение Трампа повлекло за собой панику в Кремле: раскрыт важный нюанс
Последнее решение Трампа повлекло за собой панику в Кремле: раскрыт важный нюанс

Россия попытается привлечь свою сеть нефтетрейдеров и "теневой" флот танкеров, чтобы снизить экономический эффект санкций.

24 октября 2025, 11:20
Автор:
avatar

Клименко Елена

Санкции, которые президент США Дональд Трамп ввел против крупнейших российских нефтегигантов – "Роснефти" и "ЛукОйла", могут оказать существенное влияние на доходы федерального бюджета РФ.

Последнее решение Трампа повлекло за собой панику в Кремле: раскрыт важный нюанс

Фото: из открытых источников

"Потери неизбежны, хотя в настоящее время их трудно оценить", – отметил близкий к Кремлю чиновник в комментарии для Bloomberg.

По его словам, Россия попытается использовать собственную сеть нефтетрейдеров и "теневой флот" танкеров, чтобы смягчить экономический эффект санкций.

Аналитики агентства отмечают, что индийские нефтеперерабатывающие заводы почти перестанут покупать нефть у этих компаний. В случае реализации этого сценария для Москвы станет сложной задачей найти новых покупателей.

В России остается месяц на подготовку к вступлению в силу санкций, и власти используют это время для адаптации к новым условиям, отметил другой чиновник. Он также предположил, что Трамп может просмотреть свою позицию в зависимости от результатов переговоров с Кремлем.

Кремлевский правитель Владимир Путин охарактеризовал действия США так: "Санкции действительно будут иметь определенные серьезные последствия для нас, но в целом они не будут оказывать существенного влияния на наше экономическое благополучие". Он добавил, что решение Трампа является "недружественным актом в отношении России" и вредит российско-американским отношениям.

Портал "Комментарии" ранее писал , что после введения новых санкций США против российских энергетических компаний "Лукойл" и "Роснефть" Москва кардинально изменила тон своих заявлений в отношении президента Дональда Трампа. Если раньше Кремль пытался избегать прямой критики в его адрес, то теперь в публичных заявлениях действия Трампа называют "недружественными", а Вашингтон — "врагом".



