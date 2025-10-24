Останнє рішення Трампа спричинило паніку у Кремлі: розкрито важливий нюанс

Санкції, які президент США Дональд Трамп запровадив проти найбільших російських нафтогігантів – "Роснєфті" та "ЛукОйлу", можуть суттєво вплинути на доходи федерального бюджету РФ.

Фото: з відкритих джерел

"Втрати неминучі, хоча наразі їх важко оцінити", – зазначив близький до Кремля чиновник в коментарі для Bloomberg.

За його словами, Росія спробує використати власну мережу нафтотрейдерів і "тіньовий флот" танкерів, щоб пом’якшити економічний ефект санкцій.

Аналітики агентства зазначають, що індійські нафтопереробні заводи майже перестануть купувати нафту у цих компаній. У разі реалізації цього сценарію для Москви стане складним завданням знайти нових покупців.

У Росії залишається місяць на підготовку до набуття чинності санкцій, і влада використає цей час для адаптації до нових умов, зазначив інший чиновник. Він також припустив, що Трамп може переглянути свою позицію залежно від результатів переговорів із Кремлем.

Кремлівський правитель Володимир Путін охарактеризував дії США так: "Санкції дійсно матимуть певні серйозні наслідки для нас, але загалом вони не матимуть суттєвого впливу на наше економічне благополуччя". Він додав, що рішення Трампа є "недружнім актом щодо Росії" і шкодить російсько-американським відносинам.

Портал "Коментарі" раніше писав, що після введення нових санкцій США проти російських енергетичних компаній "Лукойл" та "Роснефть" Москва кардинально змінила тон своїх заяв щодо президента Дональда Трампа. Якщо раніше Кремль намагався уникати прямої критики на його адресу, то тепер у публічних заявах дії Трампа називають "недружніми", а Вашингтон – "ворогом".