После громкого заявления президента США Дональда Трампа о том, что Украина способна не только вернуть все оккупированные территории, но продвинуться дальше, фондовый рынок России отреагировал мгновенным падением. Согласно обновленным биржевым данным, индекс Мосбиржи с отметкой IMOEX2 обвалился до 2690,97 пункта, что составляет снижение на 2,16% и выводит показатель ниже психологической отметки в 2700 пунктов.

Это не первый случай, когда политические сигналы со стороны США влекут негативную реакцию на российском рынке. Еще 14 июля индекс Мосбиржи опускался до 2616 пунктов после сообщений СМИ о том, что Трамп окончательно утратил веру в переговоры с Москвой и намерен передать Украине наступательные вооружения.

Трамп, оценивая ситуацию, заявил, что учитывая экономическую слабость России и боевой потенциал ВСУ, Киев способен вернуть свои территории, если получит достаточную поддержку от Европы и НАТО.

"Украина может победить. Для этого ей нужно время, терпение и финансовая поддержка от союзников", – подчеркнул американский президент.

Он добавил, что США продолжат поставки оружия для НАТО, которое впоследствии будет перенаправлено в Украину, усиливая его обороноспособность.

В этом контексте президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что доверие Трампа к Путину существенно снизилось, поскольку российский лидер систематически вводил его в заблуждение, манипулируя фактами войны в Украине.

Зеленский также сообщил, что Трамп согласился предоставить Украине гарантии безопасности по завершении войны, что может стать одним из ключевых факторов стабилизации ситуации в регионе.

