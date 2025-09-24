Останні заяви Трампа про Україну серйозно ударили по фінансовому потенціалу РФ: що сталося

Після гучної заяви президента США Дональда Трампа про те, що Україна здатна не лише повернути всі окуповані території, а й просунутися далі, фондовий ринок Росії відреагував миттєвим падінням. Згідно з оновленими біржовими даними, індекс Мосбіржі з позначкою IMOEX2 обвалився до 2690,97 пункту, що становить зниження на 2,16% і виводить показник нижче психологічної позначки у 2700 пунктів.

Фото: з відкритих джерел

Це не перший випадок, коли політичні сигнали з боку США спричиняють негативну реакцію на російському ринку. Ще 14 липня індекс Мосбіржі опускався до 2616 пунктів після повідомлень ЗМІ про те, що Трамп остаточно втратив віру в переговори з Москвою та має намір передати Україні наступальні озброєння.

Трамп, оцінюючи ситуацію, заявив, що, враховуючи економічну слабкість Росії та бойовий потенціал ЗСУ, Київ здатен повернути свої території, якщо отримає достатню підтримку від Європи та НАТО.

"Україна може перемогти. Для цього їй потрібні час, терпіння та фінансова підтримка від союзників", – підкреслив американський президент.

Він додав, що США продовжать постачання зброї для НАТО, яка згодом буде перенаправлена в Україну, посилюючи її обороноздатність.

У цьому контексті президент України Володимир Зеленський нагадав, що довіра Трампа до Путіна суттєво знизилася, оскільки російський лідер систематично вводив його в оману, маніпулюючи фактами щодо війни в Україні.

Зеленський також повідомив, що Трамп погодився надати Україні гарантії безпеки після завершення війни, що може стати одним із ключових факторів стабілізації ситуації в регіоні.

