Посмеялась с "ужасной ночи": в МИД России цинично ответили Кличко об обстреле Киева

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на последствия массированной атаки РФ по Киеву в ночь на 2 июля, во время которой погибли более 20 мирных жителей. Несмотря на многочисленные разрушения жилых домов и гражданской инфраструктуры, представитель МИД РФ заявила, что российские войска якобы наносили удары исключительно по военным объектам.

Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала слова мэра Киева Виталия Кличко, который назвал пережитую городом ситуацию "ужасной ночью" и "самой масштабной атакой".

"Даже Кличко смог четко сформулировать в этот раз. Добавить могу только одно: не по мирному Киеву, а по военно-стратегическим целям, которые использовал киевский режим для убийства мирных граждан", — заявила Захарова.

Таким образом, российская сторона еще раз повторила позицию Кремля, утверждая, что целями ударов были военные объекты. В то же время украинские власти сообщают о масштабных разрушениях гражданской инфраструктуры, в частности многоэтажных жилых домов, частных домов и других объектов, не связанных с военной сферой. По последним данным, в результате российской атаки на Киев погибли по меньшей мере 20 человек, еще около 100 получили ранения.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что в ночь на 2 июля Россия совершила одну из самых масштабных воздушных атак за последнее время. Украинская противовоздушная оборона уничтожила 48 ракет и 476 беспилотников разных типов, однако основной удар пришелся именно на столицу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, почему Россия атаковала жилые дома в Киеве, раскрыта циничная цель Путина.

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