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Поглузувала з "жахливої ночі": у МЗС Росії цинічно відповіли Кличку про обстріл Києва

Марія Захарова відреагувала на масовану атаку Росії по Києву.

2 липня 2026, 16:25
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Slava Kot

Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова відреагувала на наслідки масованої атаки РФ по Києву в ніч на 2 липня, під час якої загинули понад 20 мирних жителів. Попри численні руйнування житлових будинків і цивільної інфраструктури, представниця МЗС РФ заявила, що російські війська нібито завдавали ударів виключно по військових об'єктах.

Поглузувала з "жахливої ночі": у МЗС Росії цинічно відповіли Кличку про обстріл Києва

Речниця МЗС Росії Марія Захарова. Фото з відкритих джерел

Марія Захарова у своєму Telegram-каналі прокоментувала слова мера Києва Віталія Кличка, який назвав пережиту містом ситуацію "жахливою ніччю" та "наймасштабнішою атакою".

"Навіть Кличко зміг чітко сформулювати цього разу. Додати можу тільки одне: не по мирному Києву, а по військово-стратегічних цілях, які використовував київський режим для вбивства мирних громадян", — заявила Захарова.

Таким чином російська сторона вкотре повторила позицію Кремля, стверджуючи, що цілями ударів були військові об'єкти. Водночас українська влада повідомляє про масштабні руйнування цивільної інфраструктури, зокрема багатоповерхових житлових будинків, приватних осель та інших об'єктів, не пов'язаних із військовою сферою. За останніми даними, внаслідок російської атаки на Київ загинули щонайменше 20 людей, ще майже 100 отримали поранення. 

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що в ніч на 2 липня Росія здійснила одну з наймасштабніших повітряних атак за останній час. Українська протиповітряна оборона знищила 48 ракет і 476 безпілотників різних типів, однак основний удар припав саме на столицю.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, чому Росія атакувала житлові будинки в Києві, Розкрито цинічну мету Путіна.

Також "Коментарі" писали про реакцію світу на масовану атаку Росії по Україні та обстріл Києва.



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