Пресссекретарь российского президента Дмитрий Песков не дал четкого ответа на вопрос по поставкам России баллистических ракет от Ирана. В своем комментарии для кремлевских пропагандистов он лишь отметил, что Москва активно развивает отношения с Тегераном в разных сферах, включая "чувствительные" отрасли.

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

Песков также подчеркнул, что сообщения о поставках иранских ракет не всегда соответствуют действительности. Он заявил: "Мы видели это сообщение. Не каждый раз такая информация правдива. Иран остается нашим важным партнером, и мы продолжаем укреплять торгово-экономические отношения, а также сотрудничаем в самых разных сферах, в том числе и в самых чувствительных. Этот процесс будет продолжаться".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что и ранские баллистические ракеты очень опасны для Украины . Вицемаршал в отставке Королевских ВВС Великобритании Шон Белл сообщил, что Россия, вероятно, получила от Ирана до 200 баллистических ракет малой дальности. Военный аналитик Sky News отметил, что контракт на поставку иранских ракет Ababil и Fatah-360 был подписан еще в декабре прошлого года, что свидетельствует об укреплении военного сотрудничества между двумя странами.

Белл заметил, что эти иранские ракеты позволят России активизировать свои атаки по территории Украины, оставляя ограниченные запасы отечественных ракет большой дальности "Искандер" для стратегических целей в глубине страны. В первые месяцы вторжения российские крылатые ракеты были эффективны, но западные системы противовоздушной обороны, такие как Patriot, значительно снизили их влияние.

Однако баллистические ракеты представляют более сложную угрозу для защитных систем из-за их гиперзвуковой скорости.

