Поставщики последней надежды Путина: Где РФ ищет оружие

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Моесеенко Валентина
Попытки Кремля всеми методами и способами восстановить утраченную на поле боя военную технику все больше сводятся на нет. Препятствуют ему замещать утраченное военное оборудование снабжением современных технологий и США, пишут "Комментарии".
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Министерство финансов США в четверг ввело санкции против гражданина Словакии Ашота Мкртычева за попытки провести соглашение по продаже оружия между Россией и КНДР. В ведомстве Мкртычева обвиняют в том, что он пытался получить десятки единиц оружия и боеприпасов для России в обмен на поставки коммерческой авиации, сырья и товаров для КНДР.
В ведомстве же напомнили – более 30 стран ограничивают возможности России "замещать утраченное военное оборудование поставками современных технологий". США и другие страны предоставляют современное оружие Украине, чтобы помочь ей защититься от российской жестокой войны.
Напомним, "Комментарии" писали, что все на Западе прекрасно понимают, что у России нет ничего принципиально нового в вооружении. Есть ядерное оружие и поэтому Кремль начинает снова играть в игры "мы куда-то снова что-то разместим, и в крайнем случае будем наносить удары с помощью этого ядерного оружия".
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, на сколько времени у России хватит сил воевать в Украине.
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