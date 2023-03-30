logo

BTC/USD

27989.91

ETH/USD

1784.55

LTC/USD

88.55

USD/UAH

37.75

EUR/UAH

40.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Поставщики последней надежды Путина: Где РФ ищет оружие
commentss НОВОСТИ Все новости

Поставщики последней надежды Путина: Где РФ ищет оружие

Москва пытается обеспечить свое войско с помощью таких стран, как Иран и КНДР. Впрочем, США ввели санкции за посредничество в таком соглашении

сегодня, 20:51
Поделитесь публикацией:
Автор:

Моесеенко Валентина

Попытки Кремля всеми методами и способами восстановить утраченную на поле боя военную технику все больше сводятся на нет. Препятствуют ему замещать утраченное военное оборудование снабжением современных технологий и США, пишут "Комментарии".

Поставщики последней надежды Путина: Где РФ ищет оружие

ВПК России не способен обеспечить армию, поэтому Кремль пошел «по миру»


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Россия потеряла более 9000 единиц тяжелой военной техники с начала войны и частично благодаря многосторонним санкциям и экспортным ограничениям Путин все более отчаянно пытается их заменить", — заявила министр финансов США Дженет Йеллен, комментируя новые санкции США.

Министерство финансов США в четверг ввело санкции против гражданина Словакии Ашота Мкртычева за попытки провести соглашение по продаже оружия между Россией и КНДР. В ведомстве Мкртычева обвиняют в том, что он пытался получить десятки единиц оружия и боеприпасов для России в обмен на поставки коммерческой авиации, сырья и товаров для КНДР.

"Такие схемы, которые пытался воплотить Мкртычев, показывают, что Путин обращается к поставщикам последней надежды, таким как Иран и КНДР. Однако США привержены тому, чтобы уменьшать возможности военно-промышленного комплекса России, а также противодействовать попыткам РФ обходить санкции и получать военное оборудование от КНДР, или любого другого государства, готового поддерживать ее войну в Украине", — добавила Еллен.

В ведомстве же напомнили – более 30 стран ограничивают возможности России "замещать утраченное военное оборудование поставками современных технологий". США и другие страны предоставляют современное оружие Украине, чтобы помочь ей защититься от российской жестокой войны.

Напомним, "Комментарии" писали, что все на Западе прекрасно понимают, что у России нет ничего принципиально нового в вооружении. Есть ядерное оружие и поэтому Кремль начинает снова играть в игры "мы куда-то снова что-то разместим, и в крайнем случае будем наносить удары с помощью этого ядерного оружия".

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, на сколько времени у России хватит сил воевать в Украине.

Читайте на сайте "Комментарии" - киберустойчивость: Как в Украине собираются защищать информационные системы Сил обороны.

 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ukrainian.voanews.com/a/sanctsiji-zbroja/7028907.html
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!