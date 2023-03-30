Поставщики последней надежды Путина: Где РФ ищет оружие

Попытки Кремля всеми методами и способами восстановить утраченную на поле боя военную технику все больше сводятся на нет. Препятствуют ему замещать утраченное военное оборудование снабжением современных технологий и США, пишут "Комментарии".



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"Россия потеряла более 9000 единиц тяжелой военной техники с начала войны и частично благодаря многосторонним санкциям и экспортным ограничениям Путин все более отчаянно пытается их заменить", — заявила министр финансов США Дженет Йеллен, комментируя новые санкции США.

Министерство финансов США в четверг ввело санкции против гражданина Словакии Ашота Мкртычева за попытки провести соглашение по продаже оружия между Россией и КНДР. В ведомстве Мкртычева обвиняют в том, что он пытался получить десятки единиц оружия и боеприпасов для России в обмен на поставки коммерческой авиации, сырья и товаров для КНДР.

"Такие схемы, которые пытался воплотить Мкртычев, показывают, что Путин обращается к поставщикам последней надежды, таким как Иран и КНДР. Однако США привержены тому, чтобы уменьшать возможности военно-промышленного комплекса России, а также противодействовать попыткам РФ обходить санкции и получать военное оборудование от КНДР, или любого другого государства, готового поддерживать ее войну в Украине", — добавила Еллен.

В ведомстве же напомнили – более 30 стран ограничивают возможности России "замещать утраченное военное оборудование поставками современных технологий". США и другие страны предоставляют современное оружие Украине, чтобы помочь ей защититься от российской жестокой войны.

Напомним, "Комментарии" писали, что все на Западе прекрасно понимают, что у России нет ничего принципиально нового в вооружении. Есть ядерное оружие и поэтому Кремль начинает снова играть в игры "мы куда-то снова что-то разместим, и в крайнем случае будем наносить удары с помощью этого ядерного оружия".

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, на сколько времени у России хватит сил воевать в Украине.

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