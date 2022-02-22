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Постпред России при ООН пригрозил Украине войной

Василий Небензя намекнул, что теперь вместо боевиков "ЛДНР" на "обстрелы" Киева будут отвечать российские военные

сегодня, 09:05
Автор:

Кравцев Сергей
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Как передает портал "Комментарии", российские дипломаты продолжают поддерживать официальную позицию Кремля, озвученную вчера во время своего видеообращения к россиянам президента РФ Путина о том, что Украина продолжает обстреливать мирные территории так называемых "ДНР" и "ЛНР". Так во время экстренного заседания Совбеза ООН постпред России при ООН Василий Небензя призвал Запад и Киев прекратить обстрелы на Донбассе, в противном случае Россией это будет расценено, как нападение. 

Постпред России при ООН пригрозил Украине войной

Василий Небензя. Фото: Интерфакс

О каких именно обстрелах, как и о фактах, подтверждающих такие обстрелы российский дипломат не рассказал. При этом Василий Небензя предупредил, что, если ситуация не изменится, то она может стать только хуже. 

"В новых условиях обстрелы ЛНР и ДНР могут иметь особо опасные последствия", — уточнил Небензя.

Что же касается решения президента РФ признать квазиреспублики "ДНР" и "ЛНР", то российский посол отметил, что таким шагом Москва решила помешать милитаристским планам Киева и не допустить "новую кровавую бойню на Донбассе".

При этом Небензя отметил, что Россия и дальше готова путем дипломатии обсуждать те или иные предложения и пути выхода из затянувшегося кризиса.

Читайте также на портале "Комментарии" — экс-глава МИД Украины Павел Климкин считает, что признанием "ДНР" и "ЛНР" история с эскалацией на украинской границе не завершится, а только приобретет новые очертания. Россия уже сейчас готовится к серии новых провокаций против Украины, чтобы создать искусственный повод российским войскам пойти в наступление.



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