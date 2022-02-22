Постпред России при ООН пригрозил Украине войной

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", российские дипломаты продолжают поддерживать официальную позицию Кремля, озвученную вчера во время своего видеообращения к россиянам президента РФ Путина о том, что Украина продолжает обстреливать мирные территории так называемых "ДНР" и "ЛНР". Так во время экстренного заседания Совбеза ООН постпред России при ООН Василий Небензя призвал Запад и Киев прекратить обстрелы на Донбассе, в противном случае Россией это будет расценено, как нападение.
Василий Небензя. Фото: Интерфакс
О каких именно обстрелах, как и о фактах, подтверждающих такие обстрелы российский дипломат не рассказал. При этом Василий Небензя предупредил, что, если ситуация не изменится, то она может стать только хуже.
Что же касается решения президента РФ признать квазиреспублики "ДНР" и "ЛНР", то российский посол отметил, что таким шагом Москва решила помешать милитаристским планам Киева и не допустить "новую кровавую бойню на Донбассе".
При этом Небензя отметил, что Россия и дальше готова путем дипломатии обсуждать те или иные предложения и пути выхода из затянувшегося кризиса.
Читайте также на портале "Комментарии" — экс-глава МИД Украины Павел Климкин считает, что признанием "ДНР" и "ЛНР" история с эскалацией на украинской границе не завершится, а только приобретет новые очертания. Россия уже сейчас готовится к серии новых провокаций против Украины, чтобы создать искусственный повод российским войскам пойти в наступление.
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