Пострадали президентские машины: напротив Госдумы РФ рухнули строительные леса (ФОТО)

В столице России строительные леса рухнули на припаркованные автомобили. Об этом пишет издание Апостроф.

Строительные леса. Фото из открытых источников

Инцидент произошел сегодня, 11 февраля, в Москве. Сообщается, что на здании, которое расположено напротив Государственной думы РФ, произошло обрушение строительных лесов. Обломки падающей конструкции упали на припаркованные под зданием транспортные средства.

Фото: Апостроф

Как указывается в материале, согласно предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Издание Комсомольская правда передает, что "Три машины пострадали, из них две иномарки принадлежат ФГБУ АТК УД Президента РФ".

Отмечается, что в настоящее время территория, где произошел инцидент ограждена, так как существует угроза дальнейшего обрушения конструкций.

В Сети появились фотографии с места событий.

Фото Апостроф

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в России произошла авиакатастрофа. Сообщается, что на Камчатке при взлете рухнул легкий самолет, на борту которого находились два человека. По предварительной информации оба члена экипажа погибли. Причины ЧП устанавливаются.

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