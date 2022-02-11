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Пострадали президентские машины: напротив Госдумы РФ рухнули строительные леса (ФОТО)

Как передают СМИ, иномарки принадлежат ФГБУ АТК УД Президента РФ

сегодня, 17:03
Автор:

Денис Подставной
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В столице России строительные леса рухнули на припаркованные автомобили. Об этом пишет издание Апостроф. 

Пострадали президентские машины: напротив Госдумы РФ рухнули строительные леса (ФОТО)

Строительные леса. Фото из открытых источников

Инцидент произошел сегодня, 11 февраля, в Москве. Сообщается, что на здании, которое расположено напротив Государственной думы РФ, произошло обрушение строительных лесов. Обломки падающей конструкции упали на припаркованные под зданием транспортные средства. 

Пострадали президентские машины: напротив Госдумы РФ рухнули строительные леса (ФОТО) - фото 2

Фото: Апостроф

Как указывается в материале, согласно предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. 

Издание Комсомольская правда передает, что "Три машины пострадали, из них две иномарки принадлежат ФГБУ АТК УД Президента РФ". 

Отмечается, что в настоящее время территория, где произошел инцидент ограждена, так как существует угроза дальнейшего обрушения конструкций. 

В Сети появились фотографии с места событий. 

Пострадали президентские машины: напротив Госдумы РФ рухнули строительные леса (ФОТО) - фото 3

Фото Апостроф

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в России произошла авиакатастрофа. Сообщается, что на Камчатке при взлете рухнул легкий самолет, на борту которого находились два человека. По предварительной информации оба члена экипажа погибли. Причины ЧП устанавливаются. 

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Сайт "Комментарии" информировал о том, что Кейт Миддлтон нарушила королевский дресс-код. Что не так с ее образом. Образ герцогини Кембриджской вызвал споры в сети, потому что сразу нарушил два правила королевского дресс-кода.


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Источник: https://apostrophe.ua/news/world/ex-ussr/2022-02-11/v-tsentre-moskvyi-proizoshlo-chp-unichtojenyi-avto-deputatov-gosdumyi-foto-i-video/258865
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