В России при взлете разбился самолет: есть погибшие (ВИДЕО)

В России потерпел крушение небольшой самолет. Об этом пишет издание "Корреспондент".

Иллюстрация. Фото: Pixabay

Как стало известно, инцидент произошел сегодня, 11 февраля, на Камчатке. В районе населённого пункта Северные Коряки, что Елизовском районе упал самолет Ан-2. В материале указывается, что на борту воздушного судна находилось два человека. На место падения направились сотрудники спасательной службы.

Как передает "Интерфакс", самолет перевозил груз и потерпел крушение при взлете с необорудованной полосы. Согласно предварительным данным, в результате происшествия погибло два человека. Тело одного погибшего найдено.

В Сети появляются видео с места событий. На кадрах видно, что после падения произошло возгорание.

По данному факту правоохранители начали расследование.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Европе начал извергаться мощный вулкан. Он выбросил в небо столбы пепла и дыма, а мощные взрывы озарили небо. Данный вулкан является самым активным в Европе.

Сайт "Комментарии" писал о том, что в России из-за отказа двигателя самолету пришлось совершить аварийную посадку. В результате происшествия никто не пострадал, а по факту происшествия уже было начало расследование.

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