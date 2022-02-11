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В России при взлете разбился самолет: есть погибшие (ВИДЕО)

По данным СМИ, Ан-2 взлетал с необорудованной полосы

сегодня, 15:25
Автор:

Денис Подставной
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В России потерпел крушение небольшой самолет. Об этом пишет издание "Корреспондент". 

В России при взлете разбился самолет: есть погибшие (ВИДЕО)

Иллюстрация. Фото: Pixabay

Как стало известно, инцидент произошел сегодня, 11 февраля, на Камчатке. В районе населённого пункта Северные Коряки, что Елизовском районе упал самолет Ан-2. В материале указывается, что на борту воздушного судна находилось два человека. На место падения направились сотрудники спасательной службы. 

Как передает "Интерфакс", самолет перевозил груз и потерпел крушение при взлете с необорудованной полосы. Согласно предварительным данным, в результате происшествия погибло два человека. Тело одного погибшего найдено. 

В Сети появляются видео с места событий. На кадрах видно, что после падения произошло возгорание. 

По данному факту правоохранители начали расследование. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Европе начал извергаться мощный вулкан. Он выбросил в небо столбы пепла и дыма, а мощные взрывы озарили небо. Данный вулкан является самым активным в Европе. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что в России из-за отказа двигателя самолету пришлось совершить аварийную посадку. В результате происшествия никто не пострадал, а по факту происшествия уже было начало расследование. 

Читайте также о том, что Илон Маск показал, как выглядит самая мощная ракета в мире. В настоящее время она была собрана для подготовки к запуску. Также в компании показали, как предположительно будут выглядеть миссии с использованием данного космического аппарата. Корабль доставит людей на поверхность Марса. 


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Источник: https://korrespondent.net/world/russia/4446273-v-rossyy-upal-samolet-an-2-smy
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