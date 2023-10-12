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Потеряет ли Путин Кадырова: Буданов рассказал, что со здоровьем главы Чечни

По словам Буданова, Кадыров болел, но выздоровел, угрозу жизни он прошел

сегодня, 10:02
Автор:
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Кравцев Сергей
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Угрозы жизни главе Чечни Рамзану Кадырову сейчас нет, хотя раньше в ГУР заявляли, что приспешник Путина в предсмертном состоянии и прогнозировали его смерть. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "УП" сообщил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Потеряет ли Путин Кадырова: Буданов рассказал, что со здоровьем главы Чечни

Путин и Кадыров. Фото: из открытых источников

"Проблемы со здоровьем у него есть, это верно. Тот эпизод, который вы сейчас упомянули, он действительно болел, но выздоровел. Это тоже надо признать, нравится нам это или не нравится… У него с почками проблемы. Была угроза жизни, но она это прошла", – завил Кирилл Буданов.


Стоит отметить, что в сентябре в масс-медиа активно циркулировала информация, что состояние лидера Чечни Рамзана Кадырова, долгое время болевшего, сильно ухудшилось. Ему якобы была проведена операция по пересадке почки, впрочем, орган не прижился. После этого распространялись новости, что он впал в кому и умер. Официальных комментариев не было. Состояние Кадырова отказывались комментировать даже в Кремле.

Отметим, в этом же интервью Кирилл Буданов высказался на довольно распространенную в последнее время тему о перегарах РФ и Украины. По мнению главы ГУР, дипломатия с Россией возможна, но после завершения войны. Во время интервью Буданова спросили, когда в войне придет время для мирных переговоров с Россией. Кирилл Буданов уточнил, что "просто переговоры в какой-то момент" или "заморозку конфликта" нельзя допускать. Во-первых, это будет предательство людей, которые останутся на оккупированных территориях. Во-вторых, неправильно с точки зрения памяти погибших и тех, кто сейчас воюет, подчеркнул Буданов

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Источник: https://www.pravda.com.ua/articles/2023/10/12/7423740/
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